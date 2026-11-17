Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, sahada yaşanan trajik bir kazanın ardından FC Andorra kalecisi Jesus Owono'ya verilen 12 maçlık cezadan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi. Ekvator Ginesi millî takım oyuncusu Owono, bu ayın başlarında Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüyle sonuçlanan çarpışmanın ardından İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından ağır biçimde cezalandırıldı.

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RFEF, uzatma dakikalarındaki trajedinin ardından kaleciye ceza verdi

Ölümle sonuçlanan olay , 2 Kasım'da İspanya ikinci liginde oynanan bir maçın uzatma dakikalarında yaşandı. Owono, müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü ve maç daha sonra tatil edildi. Jesus de Miguel, çarpışmanın hemen ardından yoğun bakıma kaldırıldı ancak ertesi sabah hastanede hayatını kaybetti.

Trajedinin ardından Owono, "hayatımın en zor günlerini" yaşadığını söyledi . Çarpışmanın kaza sonucu gerçekleşmesine rağmen RFEF disiplin kurulu, kalecinin "aşırı güç" kullandığına hükmederek şiddet içeren davranış nedeniyle 12 maç men cezası verdi .

Pique, sosyal medya videosunda azami cezaya tepki gösterdi

Andorra'nın çoğunluk hissedarı Pique, pazartesi günü geç saatlerde TikTok'ta yayımladığı bir videoda, yönetim organının müdahalenin kendisini değil, trajik sonucunu cezalandırdığını savundu.

Eski Barcelona savunmacısı, "Oyuncular, eski oyuncular, teknik direktörler, kaleciler, herkes bunun bir kaza olduğunu söyledi. Jesus'a bu hareketi nedeniyle azami cezanın verilmesinin onu hak etmediği bir duruma düşürdüğüne gerçekten inanıyorum, çünkü tüm bunların yaşanmasında onun suçu yok" dedi.

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Disiplin kararlarında tutarsızlık olarak gördüğü duruma dikkat çekmek isteyen eski İspanya millî takım oyuncusu, Albacete kanat oyuncusu Jose Corpas'a verilen üç maçlık cezayı hatırlattı. Corpas'ın sert müdahalesi, Sabadell orta saha oyuncusu Quadri Liameed'in hastaneye kaldırılmasına yol açmıştı. Pique, "Neyse ki Quadri iyi, bu olayın sonuçları ölümcül olmadı ve kurul Corpas'a üç maç ceza vermeye karar verdi. Bütün bunlar üzerine düşündüğüm şu: Cezalandırılan şey hareket mi, yoksa sonuçları mı?" diye ekledi.

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Saha dışındaki adli inceleme ve kalıcı etkiler

Sportif yaptırımların dışında, İspanyol polisi olası taksirle öldürme suçuna ilişkin soruşturma başlattı . İspanyol hukukuna göre kazalar da dâhil olmak üzere doğal olmayan nedenlerden kaynaklanan ölümler adli soruşturmaya tabi tutuluyor. Ancak savcılar, ceza davası açılmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Teknik direktör Carles Manso'ya göre olayın etkileri, futbol otoritelerinin vereceği herhangi bir cezadan çok daha uzun süre kalecisini etkileyecek. Manso, "Jesus'un yeniden forma giyebilecek ve mücadele edebilecek duruma gelmesi için 12 maçtan çok daha fazlasına ihtiyacı olacak. Hiçbir ceza [De Miguel]'i bize geri getirmeyecek" dedi.

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Owono'nun sahalara dönüşü için belirlenmiş bir takvim yok

Owono'nun 12 maçlık cezasını tamamladıktan sonra bile resmî maçlara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Carles Manso, kulübün kararı tamamen kaleciye bırakacağını ve Owono'nun ancak yeniden oynamaya hazır hissettiğinde sahaya çıkacağını doğruladı.