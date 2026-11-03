Andorra kulübünden Jesus de Miguel'in ölümü sonrası ilk açıklama

FC Andorra, salı sabahı hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel için taziye mesajı yayımladı. Oyuncu, iki takımın İspanya İkinci Ligi'nde "Heliodoro Rodríguez López" stadyumunda karşılaştığı maç sırasında geçirdiği ciddi sakatlığın etkileriyle vefat etti.

Andorralı kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajda, oyuncunun kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine, takım arkadaşlarına, dostlarına ve Tenerife kulübünün tüm mensuplarına başsağlığı diledi.

FC Andorra'nın mesajında şu ifadelere yer verildi: "Kırık kalplerle ve derin bir üzüntüyle, Jesús de Miguel'in ailesine, tüm takım arkadaşlarına ve dostlarına, ayrıca Tenerife kulübüne en içten taziyelerimizi sunmak istiyoruz."

Kulüp mesajını, üzüntü ve dayanışma duygularını taşıyan kısa sözlerle tamamladı: "Huzur içinde yat." Bu insani jest, Tenerife forvetinin vefatının İspanyol futbol camiasında bıraktığı şokun boyutunu yansıttı.