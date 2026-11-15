İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), bir başka profesyonel futbolcunun ölümüyle sonuçlanan ve sahada yaşanan trajik olayın ardından Andorra kalecisi Jesus Owono’ya 12 maç men cezası verdi. Disiplin kararı, Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik biçimde hayatını kaybetmesinden on gün sonra geldi.

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Tenerife'deki ölümcül çarpışma

Olay, 2 Kasım'da Tenerife'ye karşı oynanan maçın sonlarına doğru Owono'nun ceza sahasının çok dışına çıkmasıyla yaşandı. Orta sahada bir hava topu mücadelesi sırasında kaleci, 30 yaşındaki forvetin göğsüne çarptı ve doğrudan kırmızı kart gördü.

Jesus de Miguel'in darbenin ardından kalbi durdu ve ertesi gün hayatını kaybetti. Ölümünden on gün sonra RFEF disiplin kurulu, Owono'nun „aşırı güç“ kullandığına hükmederek cuma günü ona verilebilecek en ağır ceza olan 12 maç men cezasını verdi.

Disiplin kurulu en ağır cezayı gerekçelendirdi

Disiplin kurulu, mümkün olan en ağır cezayı verme kararını açıklarken doğrudan maç hakeminin müdahaleye ve ardından yaşanan ağır sonuca ilişkin raporuna işaret etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: „Bu süreçte incelenen davranışın değerlendirilmesi, hakem raporunda açıkça kaydedilen olgulara dayanmalıdır. Raporda oyuncunun, ‘top oyundayken bacağıyla rakibinin göğsüne aşırı güç kullanarak şiddetle vurduğu’ için oyundan atıldığı belirtilmektedir.

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„Olayın Jesus de Miguel'in ölümüyle sonuçlanan trajik neticesi herkesçe bilinmektedir. Tarif edilen davranışın niteliği ve buna eşlik eden koşullar göz önüne alındığında… en ağır ceza olan 12 maç men cezası haklıdır.“

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Duygusal etkiler ve hukuki inceleme

Bu trajedi Owono'yu duygusal açıdan derinden etkiledi. Owono daha önce kulübü aracılığıyla bir açıklama yayımlayarak Jesus de Miguel'in ailesine başsağlığı dilemişti. Perşembe günü konuşan Andorra teknik direktörü Carles Manso, kulübün kalecinin sahalara dönüşünü aceleye getirmeyeceğini vurguladı.

Manso, „Bu durumdan derinden etkilendi. Dönmek isteyip istemediğine ve ne zaman dönmek istediğine tamamen özgürce karar verebilmesi için ona alan tanıyacağız“ dedi.

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Olay, sportif yaptırımların ötesinde İspanya'da hukuki incelemeye de konu oldu. Polis, taksirle ölüme sebebiyet verilmiş olabileceği ihtimaline ilişkin soruşturma başlattı. İspanya yasaları, kazalar da dâhil olmak üzere doğal nedenlerden kaynaklanmayan tüm ölümlerde adli soruşturma yürütülmesini zorunlu kılıyor.

Owono'nun dönüş tarihi belirsiz

Savcılar, Owono hakkında resmî ceza yargılaması başlatılmasının olası olmadığını belirtse de adli soruşturma, ölümün ardından izlenen standart hukuki sürecin bir parçası olarak sürüyor.

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Owono, aldığı men cezası nedeniyle önümüzdeki 12 maçta forma giyemeyecek. Andorra, yeniden oynamaya ne zaman hazır hissedeceği konusunda kararı tamamen ona bıraktığı için kalecinin resmî maçlara dönüş tarihi ise belirsizliğini koruyor.