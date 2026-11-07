Andorra kalecisi Jesus Owono, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in trajik ölümünün ardından futbolu bırakmayı düşünüyor

Andorra kalecisi Jesus Owono’nun, FC Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik ölümünün ardından profesyonel futbolu tamamen bırakmayı düşündüğü bildiriliyor. İki oyuncu sahada şiddetli bir şekilde çarpışmış, forvet bu çarpışmada kazara aldığı göğüs travması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Sahada ölümle sonuçlanan çarpışma

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Andorra FC ile Tenerife arasındaki maçta yaşandı. Topu uzaklaştırmaya çalışan Owono, istemeden Jesus de Miguel ile çarpıştı. Kaleci kırmızı kart görürken 30 yaşındaki forvet yerde kaldı.

Sağlık ekipleri Jesus de Miguel'e sahada müdahale ettikten sonra oyuncuyu bölgedeki bir hastaneye götürdü. Ne yazık ki de Miguel, ertesi sabah kaza sonucu oluşan göğüs travması nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yıkıcı sonuç Owono'da derin bir travmaya yol açtı. Kulübü şu anda kaleciye psikolojik destek sağlarken İspanyol yayın kuruluşu Mundo Deportivo, Owono'nun futbolu kalıcı olarak bırakmayı ciddi biçimde düşündüğünü bildiriyor.

«Bütün bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyor»

Trajedinin ertesi günü sosyal medyada paylaşım yapan Owono, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. «Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum. Sözcükleri bulmakta zorlanıyorum ve yaşananları kabullenmek benim için çok güç» diye yazdı.

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Açıklamasını sürdüren kaleci şunları ekledi: «Jesus'u kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum. Onu, ailesini ve onu seven herkesi düşünüyorum. Yanıtlanması gereken pek çok soru olacağını biliyorum. Karşıma ne çıkarsa çıksın, buna en büyük saygıyla yaklaşacağım. Ama şu anda, dürüst olmak gerekirse, Jesus ve yaşadığımız acı dışında hiçbir şey düşünemiyorum. Huzur içinde yat, Jesus.»

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Ekvator Ginesi millî takımının genel koordinatörü ve Owono'nun yakın arkadaşı Ana Maye, olayın oyuncu üzerindeki ağır psikolojik etkisini anlattı. Mundo Deportivo'ya şöyle konuştu: «Ona ne söylersek söyleyelim, derin bir üzüntü içinde.

«Özellikle Jesus Miguel'in bir buçuk yaşındaki oğlu ve eşi için çok sarsılmış durumda. Bütün bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyor.»

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Futbol camiası yasta birleşti

Futbol camiası, son görevini yerine getirmek üzere perşembe günü bir araya geldi. Jesus de Miguel'in cenaze töreni, memleketi Navahermosa'da düzenlendi. Törene ailesi ve İspanyol futbolunun üst düzey yetkilileri de dâhil olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Yas tutan aile adına konuşan Jesus de Miguel'in menajeri Manuel Hernandez, kamuoyuyla duygu dolu bir açıklama paylaştı. «Onu sevdiğiniz, hatırladığınız ve yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz» dedi. «Aldığımız her mesaj, her telefon ve gördüğümüz her sevgi gösterisi için teşekkür etmeye sözcükler yetmiyor.

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«Jesus'a duyulan böylesine büyük sevgiyi hissetmek ve onun bu kadar çok insanın hayatında bıraktığı izi görmek, daima bizimle kalacak. Jesus'un ardında doldurulması imkânsız bir boşluk var. Ancak hayatını onunla paylaşma şansına sahip olan hepimiz için çok değerli anılar da bıraktı.»

İyileşme ve düşünme süreci

Tenerife ve Andorra, yaşadıkları büyük ortak acıyla baş etmeye çalışırken yeniden resmî maçlara çıkma gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. İki kulübün de önümüzdeki maçlarında Jesus de Miguel'in anısını yaşatmak için anma etkinlikleri düzenlemesi muhtemel. Böylece forvet, İspanyol futbolunun tüm kademelerinde uygun biçimde anılacak.

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Owono için ise futbol kaçınılmaz olarak ikinci planda kalacak. Şu anki önceliği, profesyonel destek alarak bu ağır psikolojik travmayı atlatmaya çalışmak olacak. Oyunculuk kariyerine ilişkin nihai karar, ancak iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu zaman ve alan kendisine tanındıktan sonra verilecek.