Andorra-İngiltere maçı öncesinde yangın çıktı!

Andorra'nın, İngiltere'yi ağırlayacağı I Grubu müsabakası öncesinde, maçın oynanacağı La Vella Ulusal Stadyumu'nu alevler sardı.

İngiltere'nin, 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geleceği Andorra'nın ulusal stadyumunda maçın başlamasına 24 saatten daha az bir süre varken yangın çıktı.

La Vella Estadi Ulusal Stadyumu; I Grubu'ndaki Andorra'nın, Gareth Southgate'in takımı İngiltere'yi ağırlayacağı müsabakaya ev sahipliği yapacaktı.

Ancak, cuma günü öğleden sonra stadyumda çıkan bu yangının ardından maçın oynanması şüpheli görünüyor.

Ne yaşandı?

İngiltere ve Andorra takımları, cumartesi günkü karşılaşmaları öncesinde basın toplantılarını yaptıktan kısa bir süre sonra stadyumda, bir anda büyüyen alevler görüldü.

Görünüşe göre alanın tek bir tarafıyla sınırlı olan yangın, genellikle video yardımcı hakem kararları için kullanılan saha monitörüne zarar verdi.

Sky Sports News, yangın çıktığı sırada stadyumdan canlı yayın yaptı ve itfaiyenin, yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Maçın, ne zaman oynanacağı henüz bilinmiyor

Yangının sahaya yakınlığı göz önüne alındığında, Andorra ile İngiltere arasındaki maçın oynanması henüz belli değil.

Eğer iki takım arasındaki müsabaka 9 Ekim Cumartesi günü oynanmazsa, Andorra'nın İngiltere'yi ağırlayacağı mücadelenin kasım ayından sonra oynanması mümkün olacak.

Şu anda I Grubu'nda keybetmeyen İngiltere, gelecek yıl Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'ndaki konumunu daha da güçlendirmek istiyor.

Büyük resim ne söylüyor?

Bu hafta sonu oynanması beklenen Andorra-İngiltere arasındaki maçın geleceğiyle ilgili bir kararın kısa vadede verilmesi bekleniyor. Ancak, Gareth Southgate'in oyuncularını tekrardan bu müsabakaya konsatre etmesi gerekecek.

Atletico Madrid'in başarılı defans oyuncusu Kieran Trippier'in Andorra'ya karşı takım kaptanlığını yapacağını belirten Teknik Direktör Gareth Southgate, önümüzdeki hafta oynayacakları Macaristan karşılaşmasını da göz önünde bulunduracak.

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