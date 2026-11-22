Andoni Iraola, Manchester United'ı Anfield'da ağırlamaya hazırlanan Liverpool kadrosundan potansiyelinin tamamını ortaya koymasını istedi. Merakla beklenen Kuzeybatı derbisi, Mauricio Pochettino'nun konuk ekibin başında ilk maçına çıkacak olmasıyla bu kez daha da önem kazandı.

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Köklü rekabet Anfield'da yeniden sahne alıyor

United, Merseyside'a gelirken Iraola, önlerindeki görevin büyüklüğünün tamamen farkında . İspanyol teknik adam, rekabetin yoğunluğunu yansıtan bir sonuç almak istiyor. Bu karşılaşmanın kendine özgü niteliğine dikkat çeken Iraola, İngiliz futbolunun bu iki devi sahada karşı karşıya geldiğinde takımların form durumunun çoğu zaman önemini yitirdiğini belirtti.

Iraola, Liverpool FC'nin resmî maç günü programında heyecanını şöyle dile getirdi: “Öncelikle geri dönmenin, özellikle de bugün oynayacağımız kadar büyük bir maçla dönmenin kesinlikle güzel olduğunu söylemeliyim. Bunun iki kulübün taraftarlarının da sabırsızlıkla beklediği bir karşılaşma olduğunu biliyorum. Oyuncu veya teknik ekip üyesi olarak bu maçın parçası olan bizler için de durum farklı değil. Liverpool ile Manchester United'ın karşılaşması, maç ne zaman ve nerede oynanırsa oynansın, kimler yer alırsa alsın her zaman bir beklenti yaratır.”

Teknik direktör, oyuncularının bu maçın önemini kavramasını istiyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçın parçası olmak bizim için bir ayrıcalık ve bu rekabetin taşıdığı anlam nedeniyle büyük bir sorumluluk da getiriyor. Dünyanın gözü üzerimizde olacak ve bunu motivasyon kaynağı olarak kullanmalıyız. Elimizden geldiğince en iyi seviyemize yakın olmak istiyoruz; buna neredeyse kesinlikle ihtiyacımız da olacak. Bu karşılaşmanın gerektirdiği seviye bu.”

Tam konsantrasyon talebi

Iraola, her oyuncunun ilk düdükten itibaren kendini tamamen ortaya koyacağı “eksiksiz bir performans” istiyor. Manchester City ve Arsenal'e karşı daha önce oynanan önemli maçlara değinen teknik adam, takımının sahasında üç puanı alacak bitiricilikten yoksun kaldığını düşündüğünü belirtti. Iraola, bu derbide tam konsantrasyondan daha azının tehlikeli United karşısında bir fırsatın kaçmasına yol açabileceği görüşünde.

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Iraola, “Bu, en başından itibaren ve sonrasında her an bütün gücümüzü ortaya koymak demek. Aynı zamanda her durumdan en iyi şekilde yararlanmak demek. Bunu yapabilirsek taraftarlarımızın ve bizim istediğimiz sonucu alma şansımızın artacağından hiç şüphem yok. Her zamanki gibi sorumluluk bizde. Umarım ilk düdükten son düdüğe kadar birlik olarak saha içinde ve dışında Liverpool'un en iyi hâlini gösterebiliriz” dedi.

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Premier League puan tablosunu bir kenara bırakıyor

Iraola, mevcut sıralamaya rağmen iki takım arasındaki puan tablosu farkının önemsiz olduğu konusunda ısrarlı. Karşılaşmanın tarihsel ağırlığının ve Pochettino'nun Old Trafford'a gelişinin United'a önemli bir psikolojik destek sağlayacağına inanıyor. Liverpool, dünya futbolunun en zorlu ortamlarından birinde yeni yönetimi altında hemen güçlü bir mesaj vermek isteyen, yenilenmiş bir rakibe hazır olmalı.

Iraola şu uyarıda bulundu: “İnsanların puan tablosunun şu anda bize ne söylediğini düşündüğüne takılıp kalamayız. Bugün, bu tür şeylerin normalde taşıyabileceği kadar önem taşımadığı bir gün. İki kulübümüz arasındaki rekabetin tarihi bize bunu söylüyor. United'ın en iyi hâlini beklemeli ve buna hazırlanmalıyız. Çünkü bu karşılaşmayı, özellikle de yeni teknik yönetim altında, kendilerinin en iyi hâlini göstermeye başlamak için bir fırsat olarak görecekler.”

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Anfield'daki formuna ilişkin kaygılar

Liverpool'un deplasman performansı, Crystal Palace karşısında aldığı son 3-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere örnek teşkil etse de Iraola, iç saha sonuçlarını geliştirilmesi gereken bir alan olarak görüyor. İspanyol teknik adam, deplasmanda takıma fayda sağlayan aynı kararlılığı Anfield'da da görmek istiyor. Ev sahibi taraftarların yarattığı atmosferin dünya çapında olduğunu belirten Iraola, oyuncuların artık bu desteğe istikrarlı bir üstünlükle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Son performansları değerlendiren Iraola şunları söyledi: “Bu çok önemli çünkü bu ligde deplasmana gidip kazanmak her yerde çok zor. Ancak aynı zamanda iç saha performansımızı da benzer bir seviyeye çıkarmaya başlamamızı daha da önemli kılıyor. Bazı durumlarda küçük farklar, iç saha maçlarımızın sonucunda büyük değişiklikler yarattı. Bunu kendimizi daha iyi hissetmek ya da bahane aramak için değil, bu küçük farkların bazılarını lehimize çevirmek veya onları tamamen denklemden çıkarmak için daha fazlasını yapmamız gerektiğini vurgulamak için söylüyorum.”