Jamie Carragher, Ryan Gravenberch'in, pazar günü Anfield'da Arsenal'a karşı ilk Premier League maçına ilk 11'de çıkacak 19 yaşındaki Trey Nyoni için yedeğe çekilmesini asla atlatamayabileceğinden endişe ediyor. Andoni Iraola, Hollandalı millî oyuncuyu kritik karşılaşmada yedek bıraktı. Carragher, bu kararın tecrübeli orta saha oyuncusu için “çok ağır bir darbe” olacağına inanıyor.

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Nyoni, Arsenal karşısında ilk kez bir Premier League maçına ilk 11'de başladı

Iraola, pazar günkü kritik maçta Nyoni'ye Premier League'de ilk kez ilk 11'de görev vererek cesur bir karar aldı; Gravenberch ise yedekler arasında kaldı. Genç oyuncu, 14'ü bu sezon olmak üzere Liverpool formasıyla şimdiden 20 maça çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 11'de oynadı.

Gravenberch, Manchester City karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın ardından Brighton galibiyetinde sahalara dönmüştü. Çarşamba günü Chelsea ile 1-1 biten maçın ardından penaltılarla kazanılan Carabao Kupası karşılaşmasında ise Nyoni ile birlikte ilk 11'de başlamıştı. Alexis Mac Allister, Florian Wirtz'in arkasında genç oyuncuyla birlikte görev yaparken Dominik Szoboszlai sakatlığının ardından yedek kulübesinde yer alıyor.

Carragher: Tecrübeli oyuncunun bunu atlatması her zaman zordur

Sky Sports'a konuşan Carragher şunları söyledi: "Şu ana kadar teknik direktörle ilgili öne çıkan şey, büyük kararlar almaktan korkmaması. Gravenberch'i sezonun ilk maçından sonra, Newcastle deplasmanında çok erken bir aşamada kadrodan çıkardı. Daha önceden de tanıdığı bir oyuncu olan [Milos] Kerkez'i de dışarıda bıraktı. Kanat oyuncularını farklı zamanlarda değiştirip durdu.

"Şunu söyleyebilirim: Sanırım hepimiz genç oyuncu olduğumuz günleri hatırlarız. Gençken, takımda yerini sağlamlaştırdığını [düşündüğünüz] bir oyuncunun önünde ilk kez tercih edildiğiniz anı. Bence tecrübeli oyuncunun bunu atlatması her zaman zordur. Geri dönemeyeceğinden değil ama Iraola, kariyeri yükselişte olan ve giderek gelişen 19 yaşındaki bir gence daha çok güvendiğini söylüyor. Bence bu, Gravenberch için çok ağır bir darbe olacaktır." Kendi çıkışını da hatırlayan Carragher şöyle ekledi: "Michael Thomas'ı, orta sahayı ve teknik direktör Roy Evans'ın beni oynatmasını hep hatırlarım."

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Iraola, Nyoni'ye 'yüzde 100' güveniyor; Sturridge kararı destekliyor

Tercihini Sky Sports'a açıklayan Iraola şunları söyledi: "Mesele ben değilim, Trey. Bu seviyede olduğunu gösterdi. Bizim için toplu oyunda da topsuz oyunda da çok iyiydi. Oyunu anlıyor. Elbette bu onun için büyük bir sınav ama ona yüzde 100 güveniyoruz. Geniş bir alanı kaplıyor ve topsuz oyunda agresif. Topa sahipken sakin ve takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kuruyor."

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Eski Liverpool forveti Daniel Sturridge de karara katıldı. Şöyle konuştu: "Beğendim. Gerçekten beğendim. Trey'nin bu sezon şu ana kadar çok iyi olduğunu düşünüyorum. Topa sahipken çok rahat görünüyor. Savunma oyuncularının arasına girip top almaktan çekinmiyor. Hatlar arasına pas atıyor. Ayrıca sık sık pas arası yapıyor. Gravenberch en iyi performansını sergilemiyor. Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Daha yalnızca iki sezon önce sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi; bildiğimiz gibi Premier League şampiyonluğu da yaşadı. Bence teknik direktör muhtemelen doğru kararı verdi. Gravenberch en iyi döneminde değil ama yeniden en iyi seviyesine dönebileceğine inanıyorum. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Gravenberch, yerini geri kazanmak için mücadele edecek

2023'te Bayern Münih'ten 40 milyon avro karşılığında transfer edilen Gravenberch, Liverpool formasıyla 149 maça çıktı, 10 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu sezon ise 12 maçta 663 dakika oynadı ve bir asist kaydetti.

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Sözleşmesi 2032'ye kadar sürüyor ancak yerini ne kadar çabuk geri kazanacağı, Nyoni'nin Arsenal karşısında nasıl bir performans göstereceğine bağlı olabilir.