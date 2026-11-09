Andoni Iraola, Liverpool'un endişe verici form düşüşünü durdurmak için Crystal Palace karşısında aldığı 3-1'lik Premier League galibiyetine çok ihtiyaç duyduğunu itiraf etti. Liverpool, hem ulusal hem de Avrupa arenasında üst üste yenilgiler aldığı yıpratıcı bir haftanın ardından Selhurst Park'a büyük baskı altında geldi.

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Yeniden galibiyet yolunda

Alexis Mac Allister, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın golleri Londra'nın güneyinde konuk ekibe kritik üç puanı getirdi. Liverpool, çekişmeli geçen ilk yarının ardından, büyük ölçüde Alisson'un kritik kurtarışı sayesinde soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıda Liverpool, dirençli Palace karşısında oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Başlangıçta rakibin savunma bloğunu aşacak son pası vermekte zorlanan konuk ekip, üstünlüğü sağladıktan sonra açılan boşluklardan hızla yararlandı.

Iraola, Selhurst Park'taki galibiyeti değerlendirdi

Iraola, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları son yenilginin ardından zorlu bir deplasman maçını galibiyetle tamamlamanın rahatlığını yaşadığını dile getirdi.

Teknik direktör, “Bu galibiyete kesinlikle ihtiyacımız vardı, özellikle de geçen gün Türkiye'de aldığımız yenilginin ardından. Bu da bir deplasman maçıydı ve böyle statlarda kazanmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Üç puan için çok mutluyum,” dedi.

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Taktik açıdan yaşanan değişimi de şöyle anlattı: “İlk yarıda maç oldukça açıktı, iki takım da fırsatlar buldu ve Alisson'un bizim için kilit önemde bir kurtarışı vardı. İlk gol önemliydi; devre arasına 1-0 önde girdik. İkinci yarıda çok daha iyi savunma yaptık ve oyunu çok daha iyi kontrol ettik.

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“İkinci yarıda öndeyken hücum edebileceğimiz boşluklar bulduk ve işler çok daha kolaylaştı. İlk yarı farklıydı, daha geride savunma yaptılar. Hatlar arasında iyi pozisyonlar bulduk ama son pası doğru veremedik.”

Szoboszlai'nin durumu yeni endişelere yol açtı

Kritik galibiyete, Dominik Szoboszlai'nin yaşadığı olası sakatlık gölge düşürdü. Arka adalesindeki sorundan kurtulduktan sonra ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Macar orta saha oyuncusu, ilk yarıda aldığı bir darbeyle yaklaşan millî takım maçlarına katılımını riske attı.

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Iraola, “Dom ikinci yarıda kesinlikle %100 durumda değildi. Şu anda en son ihtiyacımız olan şey, millî maçlarda oyuncu kaybetmek. Son millî arada Alex, Cody [Gakpo] ve Dom gibi çok önemli üç oyuncumuzu kaybettik,” dedi.

Sorunun ayrıntılarını da şöyle aktardı: “Sanırım Dom dizini biraz fazla açtı. Durumu iyiydi ama %100 değildi. Millî takımda oynayıp oynayamayacağını görmek için dikkatli olması gerekiyor. Umarım iki hafta içinde daha iyi bir durumda oluruz. Dom'un gitmek için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum çünkü millî takımda oynamayı seviyor, ancak maçı bitirdiğinde %100 durumda değildi.

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“Sağlık ekibimizle durumu değerlendirip sorunun ne olduğunu görmemiz gerekecek. Ben ne istediğimi biliyorum ama millî takımları da anlamalıyım. Dom gitmek isteyecektir fakat emin değilim.”

Sağlık durumuna ilişkin endişeli bekleyiş

Liverpool'un sağlık ekibi şimdi Szoboszlai'nin dizini kapsamlı biçimde değerlendirecek. Liverpool, lig maçlarına döndüğünde yakaladığı ivmeyi sürdürmek isterken bir millî arada daha sakatlık krizi yaşamaktan kaçınmaya çalışıyor.