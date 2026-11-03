Andoni Iraola, üst üste dördüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini hedefleyen Liverpool'a İstanbul'da Fenerbahçe'nin özgüvenini kırması gerektiğini söyledi. Cody Gakpo ise pazar günü Arsenal'e yenildikleri maçta iki kritik hakem kararının aleyhlerine çıkmasının ardından Liverpoollu oyuncuların belki de kendilerini daha fazla yere atmaları gerektiği yönünde espri yaptı. Bu sonuç, Liverpool'u Premier League'de son şampiyon Arsenal'in dokuz puan gerisinde bıraktı.

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Iraola, Liverpool'un Fenerbahçe'nin ivmesini durdurmasını istiyor

İstanbul'daki maç öncesi basın toplantısında konuşan Iraola, şehrin Liverpool için her zaman özel bir yer olacağını kabul etti ancak takımını yarın Fenerbahçe karşısında zorlu bir gece beklediği konusunda uyardı. Liverpool, üç maçını da kazanarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sıraya yerleşti. Ev sahibi Fenerbahçe ise iki beraberlik ve Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyle topladığı iki puanla 31. sırada.

Iraola, "İstanbul'un Liverpool için özel olacağını düşünüyorum. [2005'teki] gibi bir gece, öyle bir geri dönüş bir daha yaşanmaz" dedi. "Yarının zor geçeceğini biliyorum. Türkiye'ye gelip oynamak her zaman zordur. Fenerbahçe tecrübeli ve iyi bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanacağını biliyorlar. Bu yüzden özgüvenlerini kırıp yakaladıkları ivmeyi durdurmalıyız. Şampiyonlar Ligi ve Carabao [Kupası] maçlarında Premier League'e göre daha iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu seriyi sürdürmek istiyoruz: Üç maç, dokuz puan. Puanımızı 12'ye çıkarabilir ve ilk sekizde bitirmeye çalışabiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçları zordur. Zihinsel olarak hazır olmalıyız."

Iraola'dan Liverpool'a Kuyt'ın Fenerbahçe'sine doğru şekilde baskı yapma uyarısı

Fenerbahçe de teknik direktörünü değiştirdi ve Liverpool'un eski forveti Dirk Kuyt artık takımın başında. Iraola, Kuyt'ın takımını incelemek için fazla maç görüntüsü bulunmadığını ancak oyuncuların aynı kaldığını vurguladı. "Fenerbahçe teknik direktörünü değiştirdi ama oyuncuları değişmedi. Oyuncuları ve takımı tanıyoruz. Önceki teknik direktör dönemine [kıyasla] Kuyt yönetiminde analiz edebileceğimiz fazla maç yok, ancak oyun tarzlarını çok fazla değiştirdiklerini düşünmüyorum. Fark yaratabilecek oyuncularına dikkat etmeliyiz" dedi.

İspanyol teknik adam, ilk düdükten itibaren baskı yapmanın önemini de vurguladı. "Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara ve çok yüksek bir teknik seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Onlara doğru şekilde baskı yapmazsak oyunu kontrol etmelerine izin verebiliriz. Tecrübeli oyuncuları var. Bu yüzden maça ne kadar güçlü başlarsak o kadar az fırsat bulurlar."

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Gakpo, Arsenal maçındaki hakem kararlarından rahatsız

Basının karşısına çıkan Gakpo da pazar günü Anfield'da verilen hakem kararlarını kabullenmenin zor olduğunu söyledi. Hollandalı millî oyuncu, "Bazen sinir bozucu olabiliyor. Ama sonuçta karar hakemin. Takım olarak oldukça dürüst oynuyoruz. Belki de teknik direktörün dediği gibi kendimizi biraz daha fazla yere atmalıyız ama hayır. Oldukça dürüst oynuyoruz. Her iki pozisyonda da [hakem] penaltı ya da faul verebilirdi ama vermemeye karar verdi. Bunu kabullenmek zorundayız" dedi.

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Iraola, bu kararlarla ilgili açıklama istemediğini belirtti. "Hayır, açıklama istemedim ve bana da bir açıklama yapılmadı. Açıkçası buna vaktim yok. Sadece bu maça hazırlanıyor, bu maça ve rakibe odaklanıyorum." Gakpo ise şunları ekledi: "Şu anda [fark] dokuz puan. Arsenal çok iyi bir takım, bunu maçın bazı bölümlerinde gösterdi. Biz gelişmekte olan, bazı yönlerden ilerleyen bir takımız. Çok iyi bir günümüzde onlara yaklaşabiliriz ama istikrarlı olmak için çalışıyoruz."

Liverpool 12 puan hedeflerken Gravenberch'in durumu belirsiz

Ryan Gravenberch'in topuğundaki sorun nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz. Iraola, "Durumunu gün gün değerlendiriyoruz. Bu bir topuk sakatlığı ve ağrıyla ilgili" dedi. Orta saha oyuncusunun Arsenal maçından önce ısınırken yüzde 100 hazır olmadığını da ekledi.

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Liverpool, Gravenberch'in hafta sonuna kadar dönmesini umuyor. Yarın alınacak bir galibiyet ise takımı 12 puana ve ilk sekizde bitirme hedefine yaklaştıracak.