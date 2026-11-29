Andoni Iraola, ilk Merseyside derbisinin pazar günü Everton deplasmanında 1-1 bitmesinin ardından Liverpool'un “biraz özensiz” oynadığını kabul etti. Dominik Szoboszlai'nin erken dakikalardaki müthiş golüne Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golle karşılık geldi. Liverpool teknik direktörü, takımının yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle bir puanın yeterli olmadığını vurguladı.

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Iraola derbi beraberliğinden memnun değil

Liverpool'un Hill Dickinson Stadium'da Everton'la 1-1 berabere kalması Iraola'yı hayal kırıklığına uğrattı. Szoboszlai, Florian Wirtz'in hazırladığı pozisyonda ilk beş dakika içinde müthiş bir vuruşla Liverpool'u öne geçirdi. Ancak ilk yarının ortalarında Frimpong, Kiernan Dewsbury-Hall'un serbest vuruşunda topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi.

Sky Sports'un aktardığına göre Iraola, maçın ardından TNT Sports'a şunları söyledi: “Bence bu bizim için iyi bir sonuç değil. Maçı kazanmak için daha fazla fırsatı biz yakaladık. Bir puan bizim için iyi değil.”

“Biraz dinamizm eksikti”

Iraola, Alexander Isak'ın devre arasından önce yakaladığı en iyi fırsatta topu dışarı göndermesine de değinerek takımın yeterince keskin olmadığını söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Topa dokunuşlarımız temiz değildi. Fırsatlar yakaladık ama ceza sahasında son vuruşlarımızda topa iyi temas edemedik. Biraz dinamizm eksikti.

“Bunun etkisini son hamlelerimizin kalitesinde görebiliyorsunuz. Topla biraz özensizdik. Eksikliğini hissettiğimiz şey buydu ve fark yarattı. Alex [Isak] çok iyi bir fırsat yakaladı. Yazık oldu; bizim için iyi bir fırsattı. Kazanmak istiyorduk.”

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Szoboszlai de teknik direktörüyle aynı görüşte

Hill Dickinson Stadium'da parlayan Szoboszlai de teknik direktörünün hayal kırıklığını paylaştı. TNT Sports'a şunları söyledi: “İki puan kaybettik. En iyi futbolumuzu oynamadık ama bence kazanmayı hak ettik. Fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirmeliyiz.

“Öne geçtikten sonra onların oyuna ortak olmasına izin veremeyiz. Yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi başarabiliriz. Her şey sıkı çalışmaya bağlı. İlk yarıdaki gibi özensiz olamayız. İlk andan son ana kadar oyunun içinde olmalıyız.”

Liverpool dördüncü sırada kaldı

Beraberlikle Liverpool'un Premier Lig'de deplasmanda üst üste dört maçlık galibiyet serisi sona erdi ve takım lig tablosunda dördüncü sırada kaldı. Arsenal ve Fenerbahçe karşısında üst üste aldığı yenilgilerin ardından toparlanmış gibi görünen Liverpool'un galibiyet ivmesi durdu. Iraola, takımından hızlı bir karşılık bekleyecek.