Andoni Iraola, Liverpool'un deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 yendiği maçta iki gol atan Alexander Isak'ı övdü. Florian Wirtz'in de gol bulduğu karşılaşmada İsveçli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çift haneli gol sayısına ulaştı. Yeniden ilk sekize yükselen Liverpool'un teknik direktörü, forvetinin bitiriciliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Iraola'dan Club Brugge galibiyeti sonrası Isak'a övgü

Iraola, Club Brugge karşısındaki 3-0'lık galibiyette iki golüyle öne çıkan forvet Isak'ın "harika bir dönemden geçtiğini" söyledi. Belçika'da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, kritik üç puanı aldı.

Isak, Liverpool'u öne geçiren golü attı. Florian Wirtz ikinci yarıda farkı ikiye çıkarırken İsveçli oyuncu 82. dakikada bir kez daha fileleri bulup sonucu kesinleştirdi. Isak, bu golle Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.

Maçı bitiren forvete övgü

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Iraola, forvetinin etkisine özellikle dikkat çekti. Liverpool teknik direktörü, Isak'ın rakip savunmayla bire bir kaldığı anlardaki bitiriciliğinin maçta belirleyici olduğunu vurguladı.

ESPN'in aktardığına göre Iraola, ESPN aracılığıyla "Şu anda harika bir dönemden geçiyor. Onu stoperle bire bir bırakıyorlardı ve o anlardan birinde maçı bitirdi" dedi.

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Taktik plan Brugge'ün baskısını aştı

Isak, iki golünün yanı sıra Liverpool'un hücum organizasyonlarında da önemli rol oynadı. Iraola, Club Brugge'ün agresif baskısını aşmak ve geride bıraktığı boşluklardan yararlanmak için topu erken aşamada forvetine ulaştırmayı özellikle hedeflediklerini anlattı.

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Iraola, "Özellikle ilk yarıda bağlantı oyununda bize çok yardımcı oldu. Ona kolayca ulaştık. Baskı yapma biçimleri nedeniyle onu çabuk bulmamız gerekiyordu ve değerlendirebileceğimiz boşluklar olacağını biliyorduk" diye ekledi.

Liverpool yeniden ilk sekizde

Net galibiyet, Liverpool'un puan tablosundaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Belçika'da alınan üç puan, Iraola'nın takımını yeniden ilk sekize taşıdı.

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Liverpool, beş maçta topladığı 12 puanla şu anda beşinci sırada. Isak'ın gollerine Wirtz'in de katkıda bulunmasıyla Iraola'nın ekibi, etkileyici sezonunu sürdürmek için güçlü bir konumda.