Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Crystal Palace ile oynayacakları Premier League maçı öncesinde forvet Alexander Isak'a övgüler yağdırdı. Hafta içi bu sezonki yedinci golünü atan Isak, Selhurst Park'taki gol sayısını artırmayı hedefliyor.

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Isak, hafta içi attığı golün ardından Selhurst Park'taki gol hasretini bitirmeyi hedefliyor

Liverpool forveti Alexander Isak, hafta içi Fenerbahçe deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sezonun yedinci golünü atmasının ardından pazar günü Crystal Palace ile yapılacak Premier League karşılaşmasına çıkacak.

İsveçli millî futbolcu, Crystal Palace'a karşı oynadığı son üç Premier League maçının ikisinde gol attı.

Ancak Isak'ın Premier League'de gol atamadan oynadığı maç sayısı Selhurst Park'ta diğer tüm statlardan daha fazla. Pazar günkü karşılaşma, bu gol hasretini bitirmesi için bir fırsat olacak.

Iraola: Isak, garantiye en yakın şey

Karşılaşma öncesinde konuşan Iraola, ceza sahasında doğru paslarla buluşturulduğunda Isak'ın bitiriciliğine tamamen güvendiğini söyledi.

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Iraola, maç öncesi basın toplantısında, “Alex üst düzey bir golcü” dedi.

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Teknik direktör, “Onu gol atabileceği pozisyona sokabilirsek karşılığını verir. Bu bir garanti değil ama neredeyse garantiye en yakın şey” diye ekledi.

Isak'ın topsuz koşularından ve teknik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak

Iraola, Liverpool'un Isak'ın topsuz koşuları ve takım arkadaşlarıyla pas bağlantısı kurma becerisi dâhil tüm özelliklerinden yararlanmak için çalıştığını vurguladı.

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Iraola, forvetin gelişimine ilişkin, “Her oyuncu gibi o da oyununa yeni şeyler katabilir” dedi.

“Sahip olduğu özelliklerden yararlanmak istiyoruz. Boş alanlara ve savunma arkasındaki koridorlara koşu yapmakta, topu almak için gelmekte de çok iyi. Bence teknik açıdan da temiz bir oyuncu. Ondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz.”

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Liverpool, etkileyici deplasman performansını sürdürmek istiyor

Bu sezon puanlarının yüzde 67'sini deplasmanda toplayan Liverpool, ligin dış sahadaki en başarılı takımları arasında yer alarak Londra'ya gidiyor.

Karşısında, bu sezon maç süresinin yüzde 53,7'sini skor olarak geride geçiren Pierre Sage'in takımı olacak.

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Hücumda Isak'ın, kazandığı ikili mücadele sayısında ligin lideri olan kaptan Virgil van Dijk'ın ise savunmada öne çıktığı Liverpool, başkentten üç puan daha almayı hedefliyor.