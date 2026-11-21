Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, iyileşme süreçleri devam eden bazı önemli A takım oyuncularının sağlık durumuna ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Iraola, uzun süredir forma giyemeyen Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin takıma yeniden katılma sürecini anlatırken Hugo Ekitike'nin durumuna da açıklık getirdi.

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Bradley ve Leoni'nin dönüşü yaklaşıyor

Bradley ve Leoni'nin bu hafta AXA Training Centre'da açık alanda antrenmanlara dönmesi Liverpool'a önemli bir moral verdi. Bradley ocak ayından, Leoni ise geçen eylülden bu yana forma giyemiyor. Daha uzun bir iyileşme süreci geçiren Leoni de Bradley gibi yeniden takım arkadaşlarıyla çalışmaya başladı. Iraola, sağlık ekibi iki savunmacıyı A takıma yeniden dahil etmeye hazırlanırken kaydettikleri ilerlemeden memnun olduğunu belirtti.

"Conor ve Gio için sonraki adımları nasıl atabileceğimizi düşünüyoruz," diyen İspanyol teknik adam, açıklamasını kulübün resmî internet sitesinde yaptı. Uzun süren sakatlıkların ardından artık maç kondisyonlarını artırmaya odaklanılıyor. "Sanırım iki hafta boyunca bazen grupla, bazen gruptan ayrı çalışacaklar. Sonrasında kapalı kapılar ardında 11'e 11 bir maç düzenleyip düzenlemeyeceğimize karar vereceğiz. Ya da doğrudan 21 yaş altı takımıyla oynayacaklar; bu da çok iyi bir seçenek. Bizimle oynamaya başlamadan önce bu aşamadan geçmeleri gerektiğini düşünüyorum, evet."

Ekitike'nin hedefi yeni yılda dönmek

İki savunmacı resmî maçlara dönmeye yaklaşırken Ekitike'nin yeniden A takımda forma giymeye hazır olması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Nisan ayında Anfield'da oynanan bir maçta aşil tendonu kopan forvetin iyileşme süreci devam ediyor. Kulübün 22 numaralı oyuncusu, bu sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak.

Liverpool teknik direktörü, Ekitike'nin son dönemde saha dışında yürüttüğü çalışmalara rağmen ilk dönüş planının değişmediğini yineledi. "Plan her zaman ocak ayıydı ve bu değişmedi," dedi Iraola. "Her şey inanılmaz derecede iyi giderse daha erken bir tarihi planlayabilir; bu da herkes için çok daha iyi olur. Ama şu anda hâlâ ocak ayına odaklanıyoruz ve plan bu."

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Forvetin iyileşme süreci iki savunmacının gerisinde

Iraola, Ekitike'nin rehabilitasyon takviminde Bradley ve Leoni'nin biraz gerisinde olduğunu doğruladı. Kulüp yine de oyuncunun ilerleyişi konusunda iyimser. Teknik ekip, geçen sezon yaşadığı bu ağır fiziksel sorunun ardından oyuncuyu sahalara döndürmekte acele etmemek için belirli bir dönüş dönemini hedefliyor.

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Bu sezonun başlarında Avrupa kupaları için kadro belirlenirken forvetin durumu da değerlendirilmişti. Teknik direktör, "Hugo elbette [Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin] gerisinde ve Hugo için hedefin her zaman ocak ayı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirlerken bile onu listeye alıp alamayacağımızı düşündüğümü hatırlıyorum," diye ekledi.

Avrupa hedefleri ve iyileşmenin son aşamaları

Anfield'daki beklenti, iyileşme sürecinde başka bir aksilik yaşanmazsa Ekitike'nin Avrupa kupalarındaki grup aşamasının son bölümünde forma giyebilmesi. Kulübün sağlık ekibi, A takımla yüksek tempolu antrenmanlara katılmasına izin verilmeden önce gerekli ölçütleri karşıladığından emin olmak için oyuncunun günlük çalışmalarını yakından takip ediyor.

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Sezonun ikinci yarısına ilişkin konuşan Iraola, "Herkes onun son iki grup maçında oynayabileceğini düşündüğümüzü söylüyordu ve hedef hâlâ bu," dedi. "Giovanni ve Conor'un gerisinde ama bir aksilik olmazsa [dönüş tarihi] ocak ayı olmalı."