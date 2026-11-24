Andoni Iraola, Cody Gakpo'nun pazar günü Everton'la oynanacak Merseyside derbisini kaçıracağını doğruladı. Ryan Gravenberch ise "çözülmesi zor" olan ağrılı bir sorunla mücadele ediyor. İki oyuncu da Liverpool'un çarşamba günü Club Brugge deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadroya alınmadı. Teknik direktör, Gravenberch'in şu anda "iyi durumda olmadığını" söyledi.

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Gakpo, Everton maçında yok

Gakpo, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki derbide forma giyemeyecek. Ancak Iraola, sorunun ciddi olmadığını vurguladı. Belçika'daki maç öncesi basın toplantısında, "Cody'nin sakatlığı ciddi değil. Hafta sonu oynayamayacak" dedi.

Gakpo, Şampiyonlar Ligi maçı için deplasmana giden 22 kişilik kadroya da alınmamıştı. Liverpool, pazar günü Anfield'da Manchester United'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından bu performansını sürdürmek istiyor.

Gravenberch'in dönüş tarihi belirsiz

Iraola, son haftalarda geçmeyen ağrılarla mücadele eden ve deplasmana götürülmeyen Gravenberch konusunda çok daha belirsiz konuştu: "Ryan için bir şey söylemek zor. Ağrıları var. Bu sorunu çözmek zor."

"Bazen ağrıyla başa çıkabiliyor ama şu anda iyi durumda değil. Bu tür sakatlıklar kolay değil." Iraola, Gravenberch'in dönüşü için bir takvim vermedi. Liverpool, yoğun maç programında kilit oyuncularından birinin durumunu merakla bekliyor.

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Yoğun fikstürde rotasyon önemli

Iraola, yakın zamanda millî maç arasının olmaması nedeniyle rotasyon yapmak zorunda olduğunu anlattı: "Yakında millî maç arası yok, bu yüzden oyuncuları üç günde bir kullanmak zorundayız. Bu hafta çok önemli üç maçımız var."

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Iraola, rotasyona rağmen Alexander Isak'ın hazır kalacağına da inandığını belirtti. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan girip gol atan Isak'ın ardından, "Hepsinin önemli olduklarını düşünmesini istiyorum" dedi. Club Brugge'ün 11 maçtır yenilmediği göz önüne alındığında Liverpool'un kadro derinliğine ihtiyacı olacak.

Derbi öncesi Brugge sınavı

Iraola, çarşamba günü Belçika'da açık bir maç bekliyor. "Çok ama çok iyi bir seviyede olmamız gerekecek. Aksi takdirde işimiz çok zor olacak" dedi.

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Liverpool daha sonra gözünü, pazartesi günü Brentford deplasmanında 4-0 yenilen ve kaptanı James Tarkowski'den yoksun olacak Everton'a çevirecek.