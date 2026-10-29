Andoni Iraola, Carabao Cup'ta Chelsea karşısında penaltılarla gelen galibiyetin ardından Liverpool'un korkusuz gençlerini övgüye boğdu

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Anfield'da Chelsea'yi nefes kesen penaltı atışları sonunda mağlup etmelerinin ardından 20 yaşın altındaki yıldızlarının cesaretini övdü. Normal süresi 1-1 biten maçta altyapıdan yetişen birkaç oyuncunun önemli roller üstlenmesiyle Liverpool, Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Iraola altyapı sürecine güveniyor

Iraola, Liverpool'un genç oyuncularının Chelsea'ye karşı baskının yüksek olduğu Carabao Kupası maçındaki performansından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso tecrübeli millî oyunculardan oluşan bir kadroyu tercih ederken Iraola, gençlerine önemli ölçüde güvendi. Bu tercih karşılığını verdi: Liverpool, büyük çekişmeye sahne olan ve 1-1 biten maçta rakibine karşı koydu, ardından uzun süren penaltı atışlarında 6-5 galip geldi.

Iraola, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Bence iyi iş çıkardılar. Oynama hakkını hak ettiklerini düşünüyorum çünkü önceki turda Tottenham Hotspur'a karşı da çok iyilerdi. Onlara söyledik: Onlar A takım oyuncuları ve oynamaları gerektiğinde kendilerine güveniyoruz. Çok iyi bir seviyede olduklarını gösterdiler ve bize çok yardımcı oldular,” dedi.

Taktik mücadele ve penaltı heyecanı

Maçın kendisi temkinli bir mücadeleye sahne oldu. İki takımın taktik düzeni de sahanın her iki tarafında net fırsatların sayısını sınırladı. Iraola, doksan dakika boyunca iki takım arasında çok az fark olduğunu kabul etti. Oyunun bir o tarafa bir bu tarafa döndüğünü, iki takımın da baskı kurduğu dönemler yaşamasına rağmen son düdükten önce maçı koparmayı başaramadığını belirtti.

Liverpool Teknik Direktörü, “Bence oldukça dengeli bir maçtı. Çok çekişmeliydi, iki takım da fazla fırsat bulamadı. Bizim de onların da öne çıktığı anlar vardı. Birçok oyuncunun performansından gerçekten memnunuz. Penaltı atışlarından galip ayrıldığımız için de elbette mutluyuz; bu bize kura çekiminde yer alma şansı verdi,” dedi.

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Kalede maçın kahramanı Mamardashvili

Saha oyuncusu olan gençler manşetlere çıkarken kaleci Giorgio Mamardashvili de kaledeki kurtarışlarıyla özel övgü topladı. Gürcü millî oyuncu, maç boyunca takımına güven verdi ve Emmanuel Emegha'nın penaltısını kurtararak belirleyici hamleyi yaptı. Penaltı atışlarının karmaşık son anlarında odağını koruması, ev sahibi takım adına fark yarattı.

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Iraola, büyük önem taşıyan bu son bölümde kalecinin zihinsel dayanıklılığının fiziksel refleksleri kadar önemli olduğunu vurguladı. Iraola, “Maç henüz bitmiş değil. Konsantrasyon seviyenizi korumalı, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmalısınız. Bence Giorgi birçok penaltıyı kurtarmaya yaklaştı. Çok iyi iş çıkardı,” diye ekledi.

Sırada Arsenal sınavı var

Liverpool, pazar günü Arsenal'e karşı oynayacağı önemli Premier League maçına hazırlanırken önünde kısa bir süre var. Anfield'da üst üste beş maç kazanan Liverpool'un bu ivmeyi sürdürmesini isteyen Iraola, hafta içindeki kupa mücadelesinin oyuncuları fiziksel açıdan yorduğunun farkında. Chelsea karşısında birçok oyuncunun doksan dakika sahada kalmasının ardından teknik ekibin önümüzdeki kırk sekiz saatteki önceliği oyuncuların toparlanması olacak.

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Iraola sözlerini, “Evimizde üst üste üç galibiyet aldık, bu çok önemli. Evimizde biraz zorlanıyorduk. Şimdi üst üste üç galibiyetin verdiği güvene sahibiz ve pazar günü Arsenal'e karşı en büyük maçımızı oynayacağız,” diyerek tamamladı.