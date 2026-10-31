Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Alexis Mac Allister’ın Anfield’daki uzun vadeli geleceğine ilişkin artan belirsizliği değerlendirdi. Orta saha oyuncusu geleceğini kulübe bağlamak istediğini kamuoyu önünde dile getirse de haberler, taktiksel bir yeniden yapılanma kapsamında yazın takımdan ayrılabileceğine işaret ediyor.

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Orta sahadaki yeniden yapılanma Mac Allister'ın geleceğini belirsizleştiriyor

Liverpool'un mevcut sezonun sonunda orta sahasında kapsamlı bir değişime gitmeyi planladığı bildiriliyor. Bu doğrultuda kulüp, Mac Allister'a yeni bir sözleşme teklif etmeyeceğini bildirdi.

27 yaşındaki oyuncunun Anfield'daki sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ancak 2027 yazında ayrılması artık somut bir ihtimal olarak görülüyor. Haberlere göre Liverpool, en az bir yeni merkez orta saha oyuncusuna önemli miktarda yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu da Arjantinli oyuncunun olası ayrılığının önünü açıyor.

Iraola, belirsizliğe rağmen Arjantinli oyuncunun bağlılığını övdü

Mac Allister, hayal kırıklığını kamuoyuyla paylaştı. Arjantinli millî oyuncu, eylül ayı başında Liverpool'un Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde şunları söyledi: “Kulübün bana yeni bir sözleşme teklif edebilecek durumda olmadığı haberini aldım. Bu da elbette beni çok ama çok üzüyor.”

Ancak Iraola, durumun olumlu yönlerine odaklanmayı seçti. Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bu karara rağmen takıma olan sarsılmaz bağlılığını vurguladı.

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Iraola, “Basın toplantısından [Atletico Madrid maçı öncesindeki] söz ediyorsunuz, ben de ondan sonra oradaydım” dedi. “Orada söylediği en önemli şey, burada kalmak istemesiydi. Bize yardım etmeye devam edebilmek için en iyi performansını sergilemek istiyor, değil mi?”

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Iraola sözlerine şöyle devam etti: “Başardıklarını başarmış bir oyuncunun niyetlerini açıkça ortaya koyması bizim için çok iyi. Ona değer veriyorum ve o üst düzey bir oyuncu.”

Taktik zekâsı Liverpool için önemini koruyor

Transfer ihtimali gündemde olsa da Mac Allister, Iraola'nın kısa vadeli planlarının ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor. Teknik direktör, eski Brighton yıldızının taktik farkındalığına ve sahadaki liderliğine büyük değer veriyor.

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Iraola, “Mac Allister için her zaman söylediğim gibi, oyunu bir bütün olarak anlıyor” diye açıkladı. “Yalnızca kendi pozisyonunun gerektirdiklerini değil, sahada genel olarak neler olup bittiğini de anlıyor.

“Bazen maç sırasında takım arkadaşlarını düzelten ilk kişi oluyor; üstelik yalnızca yanındaki oyuncuyu değil. Neler olduğunu anlıyor ve bu, sahip olunması çok iyi bir özellik.”

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Son şampiyon Arsenal, Anfield'a konuk oluyor

Liverpool, pazar günü Premier Lig şampiyonu Arsenal'i ağırlamaya hazırlanırken sözleşme konusundaki tartışmaları geride bırakmalı. Liverpool, son şampiyon karşısında kendi sahasında kritik bir sonuç almayı hedeflerken Mac Allister'ın orta sahada kilit rol oynaması bekleniyor.