Andone: Galatasaray Real Madrid ve Barcelona'ya benziyor

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sarı kırmızılı kulübün büyüklüğünü Real Madrid ile Barcelona'ya benzetti.

Transfer döneminde 'ın 'dan kiraladığı Florin Andone, maçı için İspanyol basınına konuştu.

El Transistor isimli radyo programına demeç veren Andone, sarı kırmızılı kulübün çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirtirken "Taraftar Real Madrid'in işini çok zorlaştıracak. Futbolseverlere stadyumumuza bir gün gelmelerini öneririm. Böylece Galatasaray taraftarının nasıl olduğunu görebilirler. İspanya'da Real Madrid ve gibi taraftar kitlesine sahip" ifadelerini kullandı.

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"Real Madrid'den bize karşı oynamaması için bir oyuncu seçebilseydim bu Karim Benzema veya Sergio Ramos olurdu" diyerek çekindiği oyuncuları açıklayan Rumen golcü, zor maç öncesi şansları olduğunun altını çizdi;

"Real Madrid'e karşı defalarca oynadım ve her zaman fırsat bulduk. Taraftarımıza galibiyet vermeye çalışacağız."