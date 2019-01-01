Andone: Galatasaray Real Madrid ve Barcelona'ya benziyor
Transfer döneminde Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, Real Madrid maçı için İspanyol basınına konuştu.
El Transistor isimli radyo programına demeç veren Andone, sarı kırmızılı kulübün çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirtirken "Taraftar Real Madrid'in işini çok zorlaştıracak. Futbolseverlere stadyumumuza bir gün gelmelerini öneririm. Böylece Galatasaray taraftarının nasıl olduğunu görebilirler. İspanya'da Real Madrid ve Barcelona gibi taraftar kitlesine sahip" ifadelerini kullandı.
"Real Madrid'den bize karşı oynamaması için bir oyuncu seçebilseydim bu Karim Benzema veya Sergio Ramos olurdu" diyerek çekindiği oyuncuları açıklayan Rumen golcü, zor maç öncesi şansları olduğunun altını çizdi;
"Real Madrid'e karşı defalarca oynadım ve her zaman fırsat bulduk. Taraftarımıza galibiyet vermeye çalışacağız."