Anderson ve Bouadi’nin ardından… Manchester City, Real Madrid’in yıldızı için rekabete katıldı

Manchester City, önümüzdeki yaz transfer döneminde Real Madrid’in yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için yeni bir rekabete girdi.

Manchester City, Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu İngiliz Elliot Anderson ile anlaşmaya çok yaklaştı ve Lille'in orta saha oyuncusu Faslı Ayoub Bouadi'ye de ilgi gösterdi; ancak bu transferin 2027 yazına ertelenme ihtimali de bulunuyor.

Buna rağmen, İspanyol "Marca" gazetesine göre, İngiliz kulübü Real Madrid'in orta saha oyuncusu Fransız Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak için yeni bir rekabete girdi.

Gazete, İngiliz kulübünün Camavinga’nın fiziksel yeteneklerine olan inancı nedeniyle, son birkaç saat içinde Real Madrid ve Manchester City kulüpleri arasında Camavinga transferi konusunda görüşmelerin yapıldığını belirtti.

İspanyol kulübü, Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun son birkaç sezondaki performansından memnun olmaması nedeniyle, başta Fransız orta saha oyuncusu olmak üzere bazı oyuncularından ayrılmak istiyor.

Real Madrid, Camavinga'yı en az 50 milyon avroya satarak kâr elde edebileceğini düşünüyor; ancak Fransız orta saha oyuncusu ayrılmak istemiyor ve gelecek sezon kendisinin değerini kanıtlamak için Kraliyet Kulübü'nde kalmak istiyor.

Manchester City, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini açıklayan ilk kulüp değil; Camavinga’nın adı, Paris Saint-Germain’in yanı sıra Liverpool ve Manchester United ile de anılıyor.

Kamavinga, 2021 yazında Fransız kulübü Stade Rennais'ten Real Madrid'e katılmış ve takımla 223 maça çıkmış, bu maçlarda sadece 6 gol atarken 23 asist yapmıştı.