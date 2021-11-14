Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, Brezilyalı yıldızdan haber bekliyor

Son şampiyon Beşiktaş, ligde millî arada toparlanma sürecine girerken bir yandan da fırsat transferleri kovalamaya devam ediyor.

Barcelona'nın yaşadığı mali krizi iyi değerlendiren ve Miralem Pjanic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, aynı fırsatı eski oyuncusu Anderson Talisca'da da yakalamış gibi görünüyor.

Fanatik'in haberine göre Kartal, Brezilyalı ofansif orta sahanın transferi için ocak ayında Al Nassr'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Anderson Talisca nasıl bir fırsat transferi haline geldi?

2021'in temmuz ayında 8 milyon euro karşılığında Çin'in Guangzhou Evergrande kulübünden Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olan Talisca, şu sıralar kulüpten ayrılmanın bir yolunu arıyor.

Al Nassr'da dönem başına 8 milyon euro maaş ile oynayan Brezilyalı yıldız, kulübün ekonomik krize girip Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sonra ayrılık kararı aldı.

Talisca'nın gitmek istemesinin en büyük sebebi, maddi krizin oyuncu maaşlarını olumsuz etkilemesi.

Beşiktaş, hangi formül üzerinde duruyor?

Al Nassr'ın yaşadığı krizi fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında Suudi Arabistan kulübüne Talisca için bir kiralama teklifi sunacak.

Kartal, yarım dönem maaşı 4 milyon euro olan orta saha oyuncusunun maaşının 2 milyon euro'luk kısmını karşılamayı teklif edecek. Ayrıca Beşiktaş, kiralama ücreti ödemeyeceği konusunda da umutlu.

Niyetini açıkça belli eden Beşiktaş, şimdi Talisca'dan bir adım bekliyor. Brezilyalı oyuncunun Dolmabahçe'ye dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecek.

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