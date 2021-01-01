Anderson Talisca Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu

Beşiktaş'tan Çin Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca, yaşadığı vize probleminin de etkisiyle Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Avrupa futboluna ismini Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla duyuran Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ta kiralık olarak iki sene top koşturduktan sonra Benfica tarafından 19 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, bir süredir vize problemi yaşadığı Çin'den ayrıldı.

Ülkesi Brezilya'nın önde gelen takımlarından Flamengo ve Palmeiras'tan da transfer tekliferi alan Talisca, eski Galatasaraylı oyuncular Maicon ve Nordin Amrabat'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Çin'de forma giydiği üç sezonda bir şampiyonluk yaşayan Talisca, astronomik bir ücret kazanıyordu.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا 🤩

وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#تاليسكا_نصراوي ✅#TaliscaIsYellow 💛 pic.twitter.com/LD0NQQhtlW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021

Beşiktaş'taki ilk sezonunda siyah-beyazlı takımın kazandığı şampiyonluğa 22 maçta 13 gollük bir katkı yapan Talisca, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçlarında da önemli rol oynamıştı. Beşiktaş'ın yüksek satın alma opsiyonu nedeniyle kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu, Benfica tarafından da kadroda düşünülmeyince yüksek bir maaşla Çin yolunu tutmuştu.

Talisca'nın önümüzdeki üç yıl boyunca formasını giyeceği Al Nassr 16 takımlı Suudi Arabistan Ligi'nde geride kalan 27 hafta sonunda 42 puanla beşinci sırada yer alıyor. Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü bir dönem Brezilya Milli Takımı'nı da çalıştıran 58 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Mano Menezes yapıyor.

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