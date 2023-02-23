Manchester United'ın bir dönem Adana Demirspor formasıyla Türkiye'de de boy gösteren eski yıldızı Anderson, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisini her zaman şaşırttığını söyledi.

2007-2009 yılları arasında Ronaldo ile birlikte oynayan Anderson, Portekizli efsanenin sahip olduğu kazanma ciddiyetine ve iş disiplinine vurgu yaptı

"Ronaldo sizi her zaman şaşırtabilecek biri.

Futbola kendisini yüzde 100 adıyor. Maç bitiyor ve dinlenmek için doğrudan evine gidiyor. Harika bir profesyonel olmasının yanında harika da bir arkadaş.

Ayrıca pek çok insan bunu bilmese de birçok insana yardım ediyor. Çok iyi bir kalbi var. Onun varlığı İngiltere'de oynadığım dönemde bana çok yardımcı oldu.

Eğer onun sahip olduğu zihniyetin yüzde 5'ine sahip olabilseydim dünyanın en iyileri arasına girebilirdim ama bunu ancak şimdi fark edebiliyorum.

Ronaldo yetenek ve kalitesinin yanında tamamen odaklanmıştı.

Benim de güzel bir kariyerim oldu ve birçok şey kazandım ancak çok daha ileri gidebilirdim. Cristiano'nun yüz de 5'i kadar odaklanabilseydim, hala en en üst seviyede futbol oynuyordum"