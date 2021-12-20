Club Brugge-Anderlecht karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ancak tribünlerden gelen sözlü ırkçı tacizler sonucu gölgede bıraktı.

Vincent Kompany, Club Brugge taraftarlarının Pazar günü Belçika Pro League karşılaşmasında Anderlecht teknik direktörünü ve oyuncularını ırkçı bir şekilde taciz etmesinden sonra duyduğu tiksintiyi dile getirdi.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlar 2-2 berabere kaldı ancak tribünlerden gelen sözlü ırkçı tacizler bu sonucu gölgede bıraktı.

Kompany ve oyuncuları Majeed Ashimeru ile Francis Amuzu'ya 'siyah maymun' başta olmak üzere birçok aşağılayıcı sözlü tacizde bulunuldu. Maç sonrası Anderlecht menajeri Kompany'nin açık bir şekilde üzüntülü ve öfkeli olduğu görüldü. Ayrıca maç sonu resmi basın toplantısı yapmaktan kaçındı.

Kompany ne söyledi?

Eski Manchester City oyuncusu Eleven Sports'a “Üzüldüm” dedi. "Üzülerek eve gideceğim. Bize bağırdılar ve “siyah maymunlar” olarak adlandırıldık. Bunlar benim zorlandığım şeyler."

"Bu ülke için çok şey vermiş birçok insanla birlikte buradayız. Sahaya sadece futbol oynamak için çıkıyoruz. Bir çatışmaya girmek istemiyorum, ama tam olarak böyle hissediyorum. Sadece eve gitmek, biraz dinlenmek ve benim için önemli olan insanlarla vakit geçirmek istiyorum.”

Defans oyuncusu Wesley Hoedt de öfkesini şöyle ifade etti: "Bence taraftarlar söyledikleri bazı şeyler için aynaya bakmalılar. Bu futbolun bir parçası değil. Böyle şeyler buraya ait değil. Tabii ki her şeyi değiştiremeyiz, ancak bunun Pro League'den ve insanların kendisinden gelmesi gerekiyor."

Kulüpler ne söyledi?

Maçın bitiminden sonra Anderlecht, üzüntülerini bir kez daha teyit eden bir açıklama yaparak, "Takımımız ağzımızda acı bir tatla eve gitti. Bazılarının davranışları Belçika futboluna gölge düşürüyor.

"Toplum olarak bir stadyumda yankılanan bu tür hakaretlere tahammül edemeyiz. Royal Sporting Club Anderlecht, bu olayları kınayarak, futbol stadyumlarımızda ve ötesinde ırkçılığın hiçbir şekilde yeri olmadığını açıkça belirtmek istiyor.”

Ayrıca rakip takım Club Brugge de bir açıklamada bulundu: Club Brugge; taraftarları, çalışanları, oyuncuları, çalışanları ve yönetim kurulu, her türlü ırkçılığı şiddetle kınıyor. Bu birkaç kişi kulübümüzün değer ve standartlarını temsil etmiyor ve Jan Breydel'de yeri yok."

Avrupa futbolunda ırkçılık olayları

Club Brugge-Anderlecht karşılaşmasındaki örnek Avrupa futbolundaki ırkçılık olaylarının sonuncusu olsa da aynı zamanda sadece bu hafta sonu yaşanan ırkçılık olaylarının üçüncüsü.

Leeds United, Topçular'ın cumartesi günü Elland Road'da 4-1'lik Premier Lig galibiyeti sırasında Arsenal'in yedek kulübesine yönelik ırkçı tacizle bağlantılı olarak bir kişinin tutuklandığını doğruladı.

Pazar günü erken saatlerde, Duisburg ile Osnabruck arasındaki 3.Liga mücadelesi, oyuncuların tribünlerden taciz edilmesi ve hakemin her iki takımı da sahadan çıkarmak zorunda kalması üzerine ilk yarıda yaşanan olayın ardından iptal edildi.

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