Görünüşe göre şanssızlık, Chelsea forveti Joao Pedro'nun Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerinin peşini bırakmıyor.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin teknik bir kararla, Neymar da Silva lehine kendisini 2026 Dünya Kupası'ndaki "Samba" kadrosundan çıkarması ve bunun o dönemde büyük bir eleştiri dalgası yaratmasının ardından, teknik adam Eylül ayındaki uluslararası ara için oyuncuya yeniden davetini yöneltti. Bu adım, oyuncunun bu sezon Chelsea forması altındaki güçlü çıkışının hak edilmiş bir ödülü gibi görünüyordu.

Ancak rüzgâr forvetin istediği yönde esmedi; zira Brezilya Futbol Federasyonu bugün, çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, oyuncunun ani bir sakatlık yaşaması nedeniyle mevcut kamptan çekildiğini duyurdu.

Brezilya açıklaması, sakatlığın niteliği veya beklenen sahalardan uzak kalma süresine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bu eksikliği telafi etmek için hızlı bir hamle yapan Ancelotti, ön hattı güçlendirmek amacıyla Fluminense forveti Martinelli'yi kadroya çağırma kararı aldı. Böylece oyuncu, hâlihazırda bir dizi değişiklik ve geniş sürprizlere sahne olan Brezilya kadrosuna dahil olmuş oldu.

Brezilya Milli Takımı, yaklaşan uluslararası arada Avustralya (iki maç) ve Hindistan'a karşı 3 hazırlık maçı oynayacak.

İşte bu değişikliğin ardından Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu:

Kaleciler: Hugo Souza (Corinthians), Moriscou (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Savunma hattı: Arthur Dias (Atletico PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Orta saha: Andre Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Hücum hattı: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Martinelli (Fluminense), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Junior (Real Madrid).

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