Ancelotti’ye ne oldu? Brezilya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından beklenmedik bir hareket

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin yarattığı şok, Norveç karşısındaki maçın sonucuyla sınırlı kalmadı; “Seleção”nun Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, pek çok soru işareti uyandıran sürpriz bir adım atmasıyla, olayın hemen sonrasına da yayıldı.

Erling Haaland, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaştığı maçta Norveç milli takımını Brezilya karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyete taşıdı.

"The Touchline" ağı, Carlo Ancelotti'nin maç sonrası basın açıklaması yapmak üzere karışık bölgeye gelmediğini ortaya çıkardı. Ancelotti'nin basın mensuplarının karşısına çıkması planlanmasına rağmen, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Aynı kaynak, Brezilya milli takım teknik direktörünün oğlu ve yardımcı antrenörü Davide Ancelotti'nin, turnuvadan acı bir şekilde elenmelerinin ardından babasının yerine karışık bölgede bulunarak basınla ilgilendiğini de ekledi.

Maçta Norveçli yıldız Erling Haaland dikkat çekici bir performans sergiledi. Haaland, 80. dakikada sol kanattan gelen mükemmel bir ortayı karşıladı ve güçlü bir kafa vuruşuyla topu kaleci Alisson Becker’in sol köşesine gönderdi.

Norveçli forvet bu golle yetinmedi; 89. dakikada ceza sahası dışından fırlattığı roket gibi bir şutla, topu Alisson’un soluna göndererek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve ülkesinin üstünlüğünü pekiştirdi.

Uzatma dakikalarında ise oyuna sonradan giren Neymar, 100. dakikada penaltı vuruşundan Brezilya adına farkı azaltmayı başardı; topu kalecinin soluna göndererek golü attı, ancak bu gol “Seleção”nun turnuvadan elenmesini engellemeye yetmedi.

Bu galibiyetle Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine katılma hakkını elde etti. Norveç, Pazartesi sabahı ilerleyen saatlerde oynanacak Meksika-İngiltere maçının galibini bekleyecek.