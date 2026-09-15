İspanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesini uzatmaya ve maaşında yapacağı artışla onu dünyada milli takım çalıştıran en yüksek maaşlı beş teknik direktör arasına sokmaya niyetli.

De la Fuente, 2022'de göreve gelmesinden bu yana İspanya Milli Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluklarına taşımayı başardı.

"Cadena SER" radyosu, 2030 yılına kadar uzanacak yenilemenin maaşta büyük bir artış içereceğini, öyle ki radyoya konuşan resmi kaynaklara göre bunun onu dünya genelinde milli takım çalıştıran en iyi beş teknik direktör arasına yerleştireceğini ve sözleşmenin, diğer federasyonların bütçeleriyle kıyaslandığında federasyonun bütçesiyle orantılı olacağını aktardı.

Bazı küçük mali ayrıntılar üzerinde hâlâ çalışılıyor ve anlaşma önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Radyo, Luis de la Fuente'nin maaşının sezon başına toplamda 4 ile 5 milyon euro arasında olacağını, görüşmelerin ağustos ayında başladığını ve anlaşmanın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sözleşmenin uzatılmasını ve bu büyük maaş artışını kapsadığını ekledi. Bunun yanı sıra La Roja'nın teknik direktörü, teknik ekibin maaşlarında da artış yapılması için pazarlık talep etti.

Dünyada milli takım çalıştıran en yüksek maaşlı teknik direktörler listesinin başında Carlo Ancelotti (Brezilya) yer alıyor. Listeyi Mauricio Pochettino (Amerika Birleşik Devletleri), Thomas Tuchel (İngiltere), Roberto Martínez (Portekiz), Fabio Cannavaro (Özbekistan) ve Zinedine Zidane (Fransa) tamamlıyor.

Raporlara göre De la Fuente'nin maaşı, Ancelotti veya Tuchel'in maaş seviyesine ulaşmayacak, ancak yine de en yüksek beş maaş arasında kalacak.

Luis de la Fuente en yüksek maaş alanlar arasındaki yerini hak etti ve İspanya Futbol Federasyonu, ülkenin tarihindeki ikinci yıldızı kazanmasını sözleşmesinde büyük bir iyileştirmeye çevirecek.

Karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran bir teknik direktör olarak, İspanyol futbolcuların bu neslini yönetecek ideal teknik direktör olduğunu kanıtladı; bu nedenle, İspanya için gerek şampiyonluğunu savunması gerekse ev sahibi ülke olması bakımından son derece özel bir turnuva olan 2030 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nı çalıştıracak.

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