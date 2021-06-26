Ancelotti, Real Madrid'de James Rodriguez'in rolünü Martin Odegaard'a verecek

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, James Rodriguez’in orta sahadaki rolünü Martin Odegaard’a vermeyi planlıyor.

Bu yaz ikinci kez Real Madrid’in başına geçen Carlo Ancelotti, önceki üç durağında da James Rodriguez’e teknik direktörlük yapmıştı. İkilinin yeniden bir araya gelmesi şu anda ihtimal dışı gözüküyor. Ancelotti'nin bu rol için düşündüğü isim, Real Madrid'de henüz beklentileri veremeyen Martin Odegaard.

Ancelotti-Rodriguez ortaklığı

2014/15 sezonunda, Carlo Ancelotti idaresindeki Real Madrid’de 17 gol ve 18 asistle yıldızlaşan James Rodriguez, İspanyol ekibindeki en iyi performansını ortaya koymuştu.

Sezon sonunda Ancelotti takımdan ayrılırken, Rodriguez’in Madrid kariyeri de düşüşe geçti. Rafa Benitez ve Zinedine Zidane dönemlerinde takımdaki konumu sarsılan Rodriguez’in aldığı toplam süre, iki sezon içinde neredeyse yarıya indi.

2017’de Ancelotti’nin çalıştırdığı Bayern Münih’e kiralanan Rodriguez, sezon başında bir sakatlık geçirdi. İtalyan teknik adam Eylül ayında görevden alınınca Rodriguez, Ancelotti’nin Bayern’inde sadece 237 dakika oynayabilmiş oldu.

Fakat bu talihin onları son bir araya getirişi değildi. Ancelotti, Rodriguez’i Everton’a transfer ettikten sonra, Kolombiyalının sakatlık geçmişiyle ilgili sorulara şöyle yanıt vermişti:

“Fiziksel durumu beni endişelendirmiyor. Bunu kafaya taksam, James’i değil Usain Bolt’u transfer ederdim.”

Ancelotti kendinden emin konuşmuştu. Ne yazık ki sakatlıklar Rodriguez’in yakasını Goodison Park’ta da bırakmadı. Sezon boyu toplam 26 maça çıkabilen James altı gol, beş asist üretti. Sezona hızlı giren Everton ise, ilerleyen aylarda yaşanan düşüşle Avrupa kupalarına katılma hedefinin gerisinde kaldı.

İtalyan teknik adam Real Madrid’den gelen teklife olumlu yanıt verip İspanya’ya döndü. Rodriguez’in ise Everton’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rodriguez’in devam eden kontratı, sakatlık geçmişi ve Real Madrid’den kırgın ayrılması, Kolombiyalının bir kez daha Ancelotti’yle buluşma ihtimalini azaltıyor.

Benzer profilde bir isim arıyor

Marca'da yer alan habere göre; tecrübeli teknik direktör, bu isim Rodriguez olmasa bile, orta saha kurgusunu benzer özelliklere sahip bir oyuncu üzerinden şekillendirmek istiyor.

22 yaşındaki Martin Odegaard da tıpkı Rodriguez gibi sol ayağını kullanıyor. İki oyuncu arasındaki benzerlik bununla sınırlı değil. Norveçli yetenek, savunmanın arkasına gönderdiği isabetli paslar ve frikiklerdeki başarısıyla da Rodriguez’i andırıyor.

Ancelotti, geçen sezon Arsenal’a kiralanan Odegaard’ı Premier Lig’de yakından izleme şansı bulmuştu.

Real Madrid’e 2015’te transfer olan Odegaard, İspanyol kulübünde bir türlü istediği şansı bulamadı. Sırasıyla Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad ve Arsenal’a kiralanan Odegaard, Ancelotti’nin gelişiyle Real Madrid kariyerini canlandırabilir.

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