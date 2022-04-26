Ancelotti, PSG'den nasıl ayrıldığını anlattı: "Porto'yu yenemezsen kovulacaksın"

Carlo Ancelotti, 2013'te Paris Saint-Germain yönetiminden gelen ültimatomun ardından istifa kararı aldığını söyledi.

2009/10 sezonunda Chelsea'yle Premier Lig-FA Cup dublesi yapan Ancelotti bir yıl sonra Londra ekibinden ayrılmış, bir süre dinlendikten sonra PSGnin başına geçmişti

Milan'dan öğrencisi Leonardo ile Paris'te yeniden bir araya gelen Ancelotti, ilk etapta Fransa'da çalışmaktan keyif aldığını, fakat ilerleyen dönemde yönetimle arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğini itiraf etti.

Ancelotti, PSG'den neden ayrıldı?

Şu anda kariyerinde ikinci kez Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, 2012/13 sezonunda PSG ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Ancelotti idaresinde Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselen PSG, Barcelona'ya deplasman golü kuralıyla elenmişti. Bir sonraki sezon grup aşamasındaki Porto maçı öncesinde iki taraf arasında ipler koptu.

Movistar'a konuşan Ancelotti, PSG'de yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Oraya sportif direktör Leonardo aracılığıyla gitmiştim. Geçmişte oyuncumdu. Katarlılar kulübü yeni satın almıştı. Projeden hoşlanmıştım ve teknik direktör koltuğu boştu."

"Antrenman programını değiştirdik, tesislere bir mutfak ekledik. Fransız oyuncular antrenmandan yarım saat önce gelip, antrenman bittikten yarım saat sonra gidiyordu. Proje güzeldi, ama ikinci yılımda benden rahatsız olmaya başladılar."

"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemiştik. Ligde Nice'e 2-1 yenildikten sonra Evian'ı 4-0 yendik. Bana Porto'yu yenemezsek kovulacağımı söylediler."

"Onlara, 'bana bunu nasıl söylersiniz, bu aramızdaki güveni zedeliyor' dedim. Şubat ayında yeni kontrat teklif etmelerine rağmen ayrılma kararı aldım."

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Ancelotti, PSG'den sonra hangi takımları çalıştırdı?

PSG'nin ardından Real Madrid'in başına geçen Ancelotti, ilk sezonunda kulübe tarihindeki 10. Şampiyonlar Ligi zaferini kazandırdı.

Real Madrid'de Kral Kupası ve Kulüp Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşayan Ancelotti, 2015 yılında takımdan ayrıldı.

Bir yıl ara verdikten sonra Bayern Münih'te Guardiola'dan boşalan koltuğu devralan Ancelotti, Almanya'daki tek sezonunda Bundesliga'yı zirvede bitirdi.

Ülkesi İtalya'ya dönen ve bir buçuk yıl Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, ardından bir buçuk yıl Everton'da görev yaptı ve geçen yaz Real Madrid'e döndü.