Ancelotti, Ocak ayında transfer istemiyor ama Mbappe ve Haaland’a göz kırptı

Kış transfer piyasası sadece birkaç gün içinde açılacak ancak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Ocak ayı için transfer istemeyecek gibi görünüyor.

"Hayır, bu kış transfer istemiyorum. Tüm Madridistalar için pandeminin bitmesini ve sağlıklı bir yaşam istiyorum.

Ne söyledi?

Ancak Ancelotti, yeni Santiago Bernabéu gibi bir stadyuma kimi transfer etmek istediği sorulduğunda Haaland ve Mbappe'ye göz kırptı.

"Elbette öyle ama bu takımın geleceği çoktan yazılmış. Oyuncuların ne yapacağını bilmiyorum... ve umarım teknik direktör de bugünkü gibi olur. Real Madrid'in geleceği zaten mevcut takımla ve gelecek diğer gençlerle yazılmış durumda. Real Madrid'in uzun süre zirvede rekabet edeceğine şüphe yok" dedi.

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