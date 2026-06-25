Ancelotti’nin yasak bölgesi… Vinícius, Cristiano ve Benzema’nın kalesini ele geçirmeye yaklaşıyor

Her teknik direktör golcü yetiştiremez, ancak Carlo Ancelotti nadir bir istisnadır; saha kenarında sakin tavırlarıyla tanınan bu adam, her zaman Avrupa ve dünyanın ağlarını paramparça eden hücum canavarlarının önünü açmış ve onların isimlerini futbol tarihine altın harflerle kazımıştır. Tek bir liste, İtalyan dehasının sırrını ortaya koyuyor: “İtalyan Büyükanne” forvetleri nasıl efsaneye dönüştürüyor?

Fransız "Stats Foot" ağının paylaştığı rakamlara göre, Ancelotti'nin golcüleri arasında tahtta oturan isim, 161 golle süper forvet Filippo Inzaghi'dir. Milan ile kurduğu tarihi ortaklık, 2001 ile 2009 yılları arasında "İtalyan tilkisi"ni kaleciler için bir kabusa dönüştürmüştü.

Onun hemen arkasında, 121 golle Karim Benzema yer alıyor. Benzema, Real Madrid döneminde destek forvetinden acımasız bir gol makinesine dönüşmüş ve kariyerini Altın Top ödülüyle taçlandırmıştı.

Üçüncü sırada ise “Don” Cristiano Ronaldo 112 golle yer alıyor; ikilinin Bernabéu’daki ortaklığının sadece iki sezonu aştığını düşünürsek bu rakam gerçekten ürkütücü... Ardından, 103 golle Ukraynalı golcü Andriy Shevchenko geliyor; o, Milan’ın altın döneminin temel direklerinden biriydi. Onu ise 95 golle “Altın Çocuk” Kaka takip ediyor; orta sahanın sihirbazı, adeta bir forvet gibi gol atıyordu, ancak İtalyan deviyle birlikte 100 gol barajını aşmayı başaramadı.

Listedeki asıl bomba ise Vinícius Júnior; 26 yaşını henüz doldurmamış olan Brezilyalı kanat oyuncusu, 96 golle büyükler kulübüne girdi; Kaka’yı geride bırakarak 100 gol barajına yaklaştı ve İtalyan hocasının yönetiminde bu korkutucu gol ortalamasını sürdürürse, Inzaghi’nin tahtını tehdit edecek.

"Kral Yaratıcısı"nın izi Brezilya'da da hissediliyor; Vinícius, Ancelotti'nin talimatlarını Haiti karşısında iki altın golle hayata geçirerek, Seleção'yu 2026 Dünya Kupası grup aşamasında büyük bir zafere taşıdı.

İlki, savunmacılar arasında akıllı bir hareket ve sakin bir vuruşla geldi; ikincisi ise Haiti savunmasıyla arasındaki tüm farkı ortadan kaldıran bireysel bir hareketle gerçekleşti. Bu ikili gol, Vinicius’un artık sadece hızlı bir kanat oyuncusu olmadığını, Ancelotti’nin büyük forvetleri gibi ceza sahası içindeki yeni bir kral olduğunu kanıtlıyor.

Ancelotti yönetimindeki tarihi golcü listesi:

Filippo Inzaghi - 161 gol

Karim Benzema - 121 gol

Cristiano Ronaldo - 112 gol

Andriy Shevchenko - 103 gol

Vinícius Júnior - 96 gol

Kaka - 95 gol.

Inzaghi'den Vinícius'a kadar, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, sadece taktiksel bir teknik direktör değil, ceza sahasında kralları yaratan bir "lider" olduğunu kanıtlıyor. Bunu Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da teknik direktörlük yaptığı dönemlerde kanıtladı; şimdi de Brezilya Milli Takımı'nda bunu sürdürüyor.