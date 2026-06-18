Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, önümüzdeki Cumartesi sabahı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Haiti ile oynanacak maçta Neymar’ın forma giyeceğini kesinleştirdi.

Grup aşamasının ilk turunda 1-1'lik olumlu bir beraberlik elde eden Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Brezilya'nın "Ge Globo" kanalı, Neymar'ın Haiti maçı için Samba ekibiyle birlikte Philadelphia'ya gitmeyeceğini bildirdi.

Neymar, New Jersey'de tedavi programına devam edecek ve Dünya Kupası'nın 3. Grubu'ndaki Brezilya'nın ikinci maçında forma giymeyecek.

Neymar, iyileşme sürecinin son aşamasını tamamlamak için çalışıyor ve şu anda günde iki seans antrenman yapıyor.

Brezilya Milli Takımı Teknik Komitesi, temkinli davranmanın gerekli olduğunu düşünüyor ve Neymar’ın iyileşme sürecini olumsuz etkilememek için geri dönüşünü aceleye getirmek istemiyor; bu nedenle Neymar’ın İskoçya maçında oynayıp oynamayacağı da hâlâ belirsizliğini koruyor.