Ancelotti, merakla beklenen derbiyi alevlendiriyor: "Fas'ın Afrika şampiyonu ya da ikincisi olması fark etmez"

Brezilya milli takımının İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Fas milli takımının gücünü överek, "Atlas Kaplanları"nın Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası 3. Grup maçında Seleção için gerçek bir zorluk oluşturacağını vurguladı.

Ancelotti, Cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Fas, son derece organize bir takım ve oyunun her alanında kaliteli. Her açıdan eksiksiz bir maç oynamalıyız; hiçbir şeyi ihmal edemeyiz: ne savunmada, ne hücumda, ne de hücum ve savunma geçişlerinde."

Deneyimli İtalyan teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Savunmamıza büyük önem vermeli ve duran toplarda güçlü oynamalıyız; çünkü bunlar gücümüzün kaynağı. Modern futbolda küçük takım diye bir şey yoktur; Fas, Afrika'nın en iyi takımlarından biridir."

Güçlü bir takım

Ancelotti, Fas milli takımını hafife almayı reddetti ve şunları vurguladı: "Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci ya da şampiyon olsalar da, bu konuya girmek istemiyorum, ancak onlar güçlü ve iyi hazırlanmış bir takım. Kadrolarında üst düzey oyuncular var ve bunların çoğu Avrupa'da büyük başarılar elde ediyor. Bu takıma büyük saygı duyuyoruz."

Maçla ilgili beklentileri sorulduğunda, Şampiyonlar Ligi rekorlarının sahibi şunları söyledi: "Maçın çok heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Kazanacağını tahmin etmek zor, ancak rekabet edebiliriz, hatta galibiyet peşindeyiz. Galibiyet küçük detaylara bağlı, ancak şu anda moralimizin yüksek olduğunu düşünüyorum."

Favre, Fas milli takımının tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fas gibi tüm rakiplerimizde yetenekli oyuncular var ve maça hazırlıklı olmazsak bize sorun çıkarabilirler."

Ancelotti, "Bu turnuvaya güveniyoruz, sadece ilk maça değil, çünkü bu sadece turnuvanın başlangıcı. İyi hazırlandık ve taraftarlar açısından da onları eğlendirecek bir oyun sergileyeceğiz. Brezilya ve Fas'tan büyük bir taraftar kitlesi olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Kulüp antrenörlüğünden milli takım antrenörlüğüne geçişiyle ilgili olarak Ancelotti şunları söyledi: "Bir antrenörün görevi uyum sağlamaktır. Birçok şeye uyum sağlamalıdır: oyuncuların özelliklerine, ortama, milli takım kültürüne ve ülkenin kültürüne. Hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalıştım ve bu yıl yapılan çalışmaların bu Dünya Kupası'nda rekabet etmemizi sağlayacağına inanıyorum."

Neymar'ın iyileşmesi

Bu bağlamda Ancelotti, Brezilyalı yıldız Neymar da Silva'nın durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Neymar, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki hafta takıma katılmasını umuyoruz. Teknik kalitesinden, deneyiminden ve takımın geri kalanına sunduğu örnek oluşturan tavrından şüphe yok."

Yaralanma nedeniyle savunma oyuncusu Wesley'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak Ancelotti, açıkça üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir oyuncuyu kadrodan çıkarmak, işimin sevmediğim bir parçası. Bu çok üzücü bir durum. Başka seçeneğim yoktu. Ciddi bir sakatlık geçirdi ve Dünya Kupası'na yetişecek şekilde iyileşemeyecek."

Ancelotti şöyle açıkladı: "Kadroyu açıklarken, 9 defans oyuncusu mu yoksa 8 defans oyuncusu ve bir orta saha oyuncusu daha mı çağıracağım sorusu vardı. Danilo ve Ibanez'in çok yönlülüğü bize güven veriyor, bu yüzden harika bir sezon geçiren bir orta saha oyuncusunu daha kadroya dahil etmeyi tercih ettik."

Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez sahneye çıkmadan önceki duyguları hakkında Ancelotti, açık bir duygu ile şunları söyledi: "Bu yeni ve özel bir deneyim. Futbolun ülkesi olan, dünyanın en çok şampiyonluk kazanan milli takımını temsil etmenin sorumluluğu ve onuru. Bu anı neşe ve mutlulukla yaşamak istiyorum, çünkü bu benim tarihimde çok güzel bir an."

Kendi yönetimindeki Brezilya'nın kimliği hakkında ise şunları söyledi: "Her takıma rakip olabilecek bir takım. Her takıma rakip olabileceğimize tam olarak eminiz. Kalitemiz ve tecrübemiz var. Her takıma rakip olabileceğimize güven veren bir takımımız var."