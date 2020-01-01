Ancelotti, Klopp'a hak verdi: Atletico maçının oynatılması suçtu

Everton'ın teknik direktörü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle futbolun durması hakkındaki düşüncelerini belirtti.

'ın teknik patronu Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'un 'e elendiği maçı hakkında Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'la konuştuklarını Corriere dello Sport'a anlattı.

Liverpool-Atletico Madrid maçının seyircili oynanmasını eleştiren Ancelotti "Klopp'la birkaç gün önce konuştum. Atletico Madrid maçının oynanmasını suç olarak nitelendirdi ve bence bu konuda çok haklı" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in 30 Nisan'dan önce başlamayacağının açıklanması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam "Şu an hiç alışık olmadığımız bir durumda yaşıyoruz. Önceliğimiz salgını önleyip, sağlığımızı korumak. Lig ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş, tarihler... inan bana hiç umrumda değil. Bu düşündüğüm en son şey. Maaşların kesintiye uğraması, ödemelerin askıya alınması ile ilgili şeyler duyuyorum. Bence bunlar şimdiden konuşulmamalı. Yakın zamanda ekonomi değişecek. Televizyon haklarından alacağımız para azalacak, oyuncular ve teknik direktörler daha az para kazanacak, bilet fiyatları düşecek, insanlar daha az paraya sahip olacak. Tekrar ediyorum şu an için önemli olan şey virüsle efektif bir şekilde mücadele etmek" şeklinde düşüncelerini belirtti.