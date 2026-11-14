İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın bugün cumartesi günü Japonya'ya 3-2 yenildiği hazırlık maçının hakemine yüklenerek, hakemin kararlarının maçın sonucunu etkilediğini belirtti ve hakemin bu seviyedeki bir karşılaşmayı yönetecek gerekli deneyime sahip olmadığını vurguladı.

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İspanyol "Marca" gazetesine göre, Japonya karşısında alınan mağlubiyet sırasında kırmızı kart gören Ancelotti, kırmızı kart almasının sebeplerini açıkladı ve hazırlık maçını yöneten hakem heyetinin performansını da eleştirdi.

İtalyan teknik adam, uzatma dakikalarında Raphinha ile aynı anda kırmızı kart gördü. Bu, Japonya'nın üçüncü golünü atmasının ardından, Brezilya Milli Takımı'nın gole yol açan atak sırasında Joao Gomes aleyhine olası bir faul bulunduğuna itiraz etmesi üzerine gerçekleşti.

Ancelotti basın toplantısında şunları söyledi: "Hakem bana yedek kulübesini kontrol altında tutamadığımı söyledi, bu nedenle yüzüme kırmızı kartı gösterdi."

Şunları ekledi: "Sonuca gelince, 70 dakika boyunca iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum ve ulaşmak istediğimiz şey de bu. Yapmaya çalıştığımız deneme kapsamında, defansif açıdan daha savunmasız hale geldik, çünkü ileri bölgelerde daha fazla baskı yapmak istiyorduk."

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İtalyan teknik adam maçla ilgili değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Maçın analizinin, iyi başlamadığımızı, gerekli defansif koruyucu düzene sahip olmadığımızı ve dengeyi de kaybettiğimizi gösterdiğini düşünüyorum. Takım, hakemin faul çalacağını düşündüğü için oyunu durduruyordu."

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Devam etti: "İki gol atmayı ve beraberliği yakalamayı başardık, son dakikalarda Endrick aracılığıyla galibiyeti de elde edebilirdik. Maçın bu sonuçla bitmesi üzücü."

Şöyle sürdürdü: "Pek çok olumlu şey var, ayrıca bazı oyuncular ilk kez forma giydi. İyi bir kalite ortaya koyduk, ancak sonuç, faul çalmayan hakemin tutumundan etkilendi."

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Ancelotti şu düzeltmeyi yaptı: "Yine de sorumluluğu tek başına ona yüklemek istemiyorum. Bu üst düzey bir maç ve onun bu tür bir karşılaşmayı yönetmek için gerekli tecrübesi yoktu."

Mağlubiyete rağmen İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın mevcut uluslararası ara döneminde Singapur ile oynanacak bir başka karşılaşmadan önce, bu dönemde forma şansı bulan oyuncuları geliştirme çabası kapsamında bazı kazanımlarla ayrıldığını değerlendirdi.

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Ancelotti şunları söyledi: "Amaç, forma giyen oyuncuları geliştirmek. Bu dönemde aramıza katılan yeni oyuncularımız var. Dün gençlerden memnun olduğumu söylemiştim, martta ise grubun boyutunu biraz küçültmek için çalışacağız."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sahada ortaya koyduğumuzdan memnunum. Başlangıç iyi değildi, ancak sonrasında iyi bir şekilde oynadık, beraberliği yakalamayı başardık, ardından galibiyeti elde etmeye çalıştık."