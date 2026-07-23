İtalyan futbolunda beklenen "devrim" gerçek başlangıcını hâlâ beklerken, İtalya Futbol Federasyonu'nun Başkan Giovanni Malago, teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo öncülüğündeki yeni yönetim kadrosunun tamamlanması görevi, yenilenme dönemini yönetecek teknik direktör arayışının sürmesiyle karmaşık bir hâl aldı.

Bu bağlamda, Fransız "L'Equipe" gazetesi bugün perşembe günü, Pep Guardiola'nın Malago ve Maldini ikilisi için en büyük hayali temsil ettiğini; ikilinin geçen hafta Barcelona'da eski Manchester City teknik direktörüyle görüştüğünü, İtalya Federasyonu'nun ise önümüzdeki dönemde milli takımı yönetecek isim için hâlâ birden fazla seçeneği değerlendirdiğini aktardı.

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Maldini bugün İtalya Ligi toplantısına gelirken şunları söyledi: "Bu konuda size verecek bir bilgim yok. Hedeflerimizden birini siz belirlediniz, ancak Ancelotti ile de görüştük. En iyisiyle başlamamız önemli, sonra ilgilenip ilgilenmediklerine bakarız."

Gazete, Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'yla olan sözleşmesi nedeniyle teklifi reddettiğini, Guardiola'nın ise önümüzdeki günlerde tutumunu netleştirmesinin beklendiğini ekledi.

Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmayı üstlenmesi, Manchester City ile yıllık 23 milyon euro kazanmasının ardından maaşında büyük bir düşüş anlamına gelebilir.

Ancak Maldini, "mesele para meselesi değil" diyerek bunun daha çok bir hayat tercihiyle ilgili olduğunu ima etti; özellikle de Katalan teknik direktörün, birden fazla kez Barcelona'da kendisine ve ailesine biraz vakit ayırma isteğini vurgulaması nedeniyle.

Diğer seçenekler

"L'Equipe", Guardiola'nın reddetmesi hâlinde Maldini'nin Andrea Pirlo'ya çok değer verdiğini ve arzu edilen değişimi somutlaştırabileceğine inandığını belirtti.

Ancak teknik direktörlük kariyerine parlak bir başlangıç yapamayan Pirlo'ya yönelik bu heyecan, İtalya Federasyonu içinde oybirliğiyle desteklenmiyor.

Buna karşılık, Malago, Roberto Mancini'ye yakın bir isim; ancak bazı yöneticiler onun 2023 yılında Suudi Arabistan'ı çalıştırmak için İtalya Milli Takımı'ndan ayrılış biçimini bir türlü kabullenemedi. Kulüpler ise Maldini'nin tercih ettiği seçenek olmayan Antonio Conte ile anlaşma yönünde baskı yapıyor.

Gazete, yeni teknik direktörün seçilmesine dair senaryonun hâlâ açık olduğunu belirterek haberini sonlandırdı.