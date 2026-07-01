Ancelotti için ağır bir darbe… Brezilyalı yıldız Dünya Kupası’na veda etti

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarını etkileyebilecek sakatlıklar nedeniyle ağır bir darbe aldı.

Samba dansçıları, 32'li turda Japonya ile oynadıkları zorlu maçın ardından son 16'ya yükseldi ve şimdi eski ihtişamını geri kazanmak için dört galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Ancak bu yolun büyük bir kısmını orta saha oyuncusu Lucas Paquetá olmadan katetmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor; zira eski West Ham yıldızı, Pazartesi günü Japonya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta kas sakatlığı geçirdi.

28 yaşındaki Paqueta, sol uyluk arka kısmında bir sorun hissetti ve ilk yarıda sahadan çıkmak zorunda kaldı; yerine Endrick girdi.

Brezilya Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Paqueta, Salı günü yapılan muayenelerde sol uyluk arka kısmında kas sakatlığı olduğu tespit edildi. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede iyileşip sahalara dönebilmek amacıyla milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına tabi tutulacak.”

Açıklamada Paqueta’nın ne zaman sahalara döneceğine dair bir tarih belirtilmedi, ancak Mirror gazetesi Brezilya ESPN kanalına atıfta bulunarak oyuncunun “pratikte turnuva dışı kaldığını” ve Dünya Kupası’nın geri kalan maçlarında forma giyemeyeceğini aktardı.

Brezilya milli takımı, Pazar günü New Jersey’deki East Rutherford’da Norveç ile 16’lı turda karşılaşacak. Bu stadyum, 19 Temmuz’da Dünya Kupası final maçının da oynanacağı stadyumdur.

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