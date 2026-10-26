"Ancelotti hariç": El Clasico, Flick'in büyük teknik direktörler karşısındaki çilesini pekiştirdi

Barcelona'nın dün Pazar günü İspanya Ligi'nin ilk devre El Clásico'sunda Real Madrid'e karşı 2-1 kaybetmesi, Barça teknik direktörü Hans Flick'in büyük teknik direktörler karşısında ortaya koyduğu performans hakkında geniş bir tartışmayı alevlendirdi.

Flick'in, Katalan kulübünün kendisiyle 2024 yazında anlaşmasından bu yana Barcelona ile elde ettiği başarılara rağmen, teknik direktörün Barça ile olan serüveninde büyük bir açık göze çarpıyor: nadir istisnalar dışında büyük teknik direktörler karşısında yaşanan zorluk.

Flick'in Barcelona ile ilk sezonunda, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşısında 2-1'lik acı bir mağlubiyet aldı, ardından rövanşta 4-2 kazandı.

Ancak Flick, o dönem Real Madrid'in teknik direktörü olan Carlo Ancelotti'ye hem ilk maçta hem de rövanşta üstünlük kurmayı başardı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Simone Inzaghi'nin yönettiği Inter Milan karşısında yarı finalde veda etti.

Bir sonraki sezon olan 2025/2026'da Flick, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain'e 2-1 kaybetti ve Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid karşısında El Clásico'yu aynı skorla kaybetti.

Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea'ye 3-0 kaybetti ve kıtasal turnuvaya Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşısında veda etti.

Ayrıca Kral Kupası yarı finalinde Simeone karşısında ilk maçta 4-0 kaybetti ve rövanşta 3-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.

Bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 2-4 kaybederek, dün El Clásico'yu da kaybetmesiyle büyük teknik direktörler karşısındaki zorluğu tamamladı.

Bu kriz, Barcelona'nın özellikle kıtasal düzeydeki hayallerini tehlikeye atıyor; zira Katalan kulübü, 2015 yılından bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı umuyor.

Bu zorluğun sürmesi halinde Barcelona'nın kıtasal hayali gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor; özellikle de şampiyonluk kürsüsüne ulaşmanın Avrupa'nın birçok büyük kulübünü geçmeyi gerektirdiği göz önüne alındığında.