Ancelotti: Haaland'ı durdurmak için bir plan yok... Vinícius ve Neymar birlikte oynayacak

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior ve Neymar da Silva ikilisinin Samba takımının hücum hattında birlikte forma giyebileceğini doğruladı.

Bu açıklamalar, Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç milli takımıyla oynanacak maç hakkında konuşmak üzere düzenlediği basın toplantısında geldi.

Teknik direktör, Lucas Paquetá'nın yerine geçecek oyuncu konusunda da şunları söyledi: "Lucas kadar kaliteli bir oyuncum yok, ancak başka bir oyuncuyu düşünmem gerekiyor... Farklı özelliklere sahip başka oyuncularımız da var ve yarın sergilemek istediğimiz oyuna göre karar vermeliyiz."

Haaland’ın tehlikesiyle nasıl başa çıkacakları sorusuna ise İtalyan teknik direktör şöyle yanıt verdi: “Maça hazırlanmaya odaklanıyoruz ve Haaland’ın yeteneklerini de göz önünde bulunduracağız. Herkes Erling’i tanıyor, savunma oyuncularımıza nasıl oynadığını açıklamama gerek yok; onlar onu benden daha iyi tanıyorlar çünkü onunla birçok kez karşılaştılar. Son derece tehlikeli bir forvet olan Haaland’ın özelliklerini dikkate alarak maça iyi hazırlanmaya odaklanıyoruz.”

Norveç maçı için belirlenen taktik şeması ve planlar konusunda ise gülerek şöyle cevap verdi: “Kusura bakmayın ama burada stratejiden bahsetmeyeceğim. Vinícius kanatlarda çok fazla hasar veriyor… Derinlerde de sürekli bir tehlike oluşturuyor.”

Favoriler ve rakibin üstünlüğü konusuna gelince, İtalyan teknik direktör şunları söyledi: “Norveç zorlu ve disiplinli bir takım. Maça güvenle çıkıyoruz çünkü Japonya karşısında büyük bir eleme mücadelesinden çıktık ve daha da gelişmek istiyoruz... ve hazırız. Her duruma hazırız; bunu Japonya maçında da gördük. Onlar ilk golü attılar ama takımımız telaşlanmadı. Arjantin’in Kap Verde karşısında zorlanacağını kim tahmin edebilirdi ki... Zorlanıyorsunuz çünkü tüm rakipler zorlu.”

Ancelotti, Norveçli forveti durdurmak için özel bir plan olduğunu reddetti ve şöyle dedi: “Haaland’a karşı özel bir plan yok. Ona karşı nasıl savunma yapacağımızı veya nasıl oynayacağımızı açıklamama gerek yok, çünkü her iki oyuncu da ona karşı birçok kez oynadı. Daha kaliteli bir oyun ve daha istikrarlı bir performans sergileyebiliriz; hedefimiz gelişmeye devam etmektir.”

Norveç milli takımının güçlü yanlarına ilişkin olarak Ancelotti şunları söyledi: “Çok kaliteli bir hücum kadrosuna sahipler. Uyumlu ve dengeli bir takım… Aynı zamanda hücumcu da. Orta sahayı iyi kontrol ettikleri için hızlı bir hücum geçişi bulmak zor.”

Maçta beklenen fiziksel yoğunluk konusunda ise teknik direktör şunları söyledi: “Takım iyi durumda ve güçlü… Ancak maçın fiziksel açıdan sonuçlanacağını sanmıyorum, her ne kadar bu da önemli olsa da.”

Gabriel Martinelli’nin kadroda yer almasıyla ilgili olarak Ancelotti şunları söyledi: “Bu, dikkate almamız gereken bir konu. Martinelli, Danilo’nun sahip olduğu savunma özelliklerine sahip değil... ancak farklı özelliklere sahip oyunculara sahip olmamız önemli.”

Ancelotti, açıklamalarını Vinícius ve Neymar ikilisinden bahsederek şöyle tamamladı: “İkisi birlikte oynayabilir. Ve bence bunu yapacaklar.”