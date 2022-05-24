Ancelotti, Guardiola'nın "Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nden daha zor" sözlerine yanıt verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, iki kupayı da kazanmanın zor olduğunu söylerken Devler Ligi'nin kritikliğine dikkat çekiyor.

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenerek kupaya yarı finalde veda etti. Ancelotti yönetimindeki Madrid ise 28 Mayıs'ta Liverpool ile Devler Ligi'nde final oynayacak.

Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluğa ulaşan Guardiola ligi kazanmanın, Şampiyonlar Ligi'nden zor olduğunu söylerken Ancelotti meslektaşına yanıt verdi.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ancelotti, Guardiola'nın sözleri hakkında gelen soruyu şu şekilde yanıtladı: "İster lig ister Şampiyonlar Ligi olsun, kazanmak zordur."

"İkisi de farklı turnuvalar. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olamazsınız, ancak ligde bir maç kaybederseniz telafi etmek için zamanınız vardır."

"Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise kaybetmemelisiniz."

"İkisini de kazanması zor."

Guardiola ne söylemişti?

Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Pep Guardiola şunları söylemişti: "Premier Lig'i kazanmak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha zor."

"Uzun haftalar, birçok maç, birçok sakatlık, iyi ve kötü zamanlar, farklı durumlar var. Son yıllarda başarılıyız. Premier Lig için mücadele etmek günden güne anlam kazanıyor."

"Şampiyonlar Ligi'nin önemli olmadığını söylemiyorum. "Gelecek hafta Paris'te olmayı çok isterdik, ancak 38 maç kazanmak altı ya da yedi maç kazanmaktan farklıdır."

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