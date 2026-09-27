Brezilya Millî Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, salı günü Avustralya'ya karşı oynanacak ikinci hazırlık maçında ilk on birinde geniş çaplı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ancak Barcelona yıldızının kulübü ve millî takımıyla gösterdiği dikkat çekici performans göz önünde bulundurulduğunda, Ancelotti Raphinha'yı dinlendirmeyi düşünmüyor.

Brezilya, ilk maçta Avustralya karşısında güç bela 1-1 berabere kalmıştı. "Seleçao", solgun bir performans sergiledikten sonra beraberliği uzatma dakikalarında kurtarabildi.

Brezilya gazetesi "Globo Sport"a göre Ancelotti, Raphinha'yı bu sezon Barcelona ile "9" numara forvet rolünde yaşadığı başarılı deneyimden faydalanarak santrafor mevkiinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Raphinha, Barcelona ile olağanüstü bir başlangıç yaşıyor; 8 maçta 14 gol atmasının yanı sıra 3 de asist yaptı. Bu durum, Ancelotti'yi onu Brezilya Millî Takımı'nda da aynı mevkide değerlendirmeye çalışmaya itti.

Raphinha geçtiğimiz maçın tamamını geride konumlanan bir forvet ya da Endrick'in arkasında bir oyun kurucu olarak oynamış ve Brezilya'nın Avustralya karşısında utanç verici bir mağlubiyet tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anda, 90+5. dakikada Rayan'ın kafayla attığı beraberlik golünü hazırlamıştı.

Hücum hattında Raphinha'nın yanında Vinícius Júnior ve Rayan'ın, Endrick ile Estêvão'nun yerine forma giymesi bekleniyor; Bruno Guimarães ise orta sahadaki yerini koruyor.

Gazete, Ancelotti'nin önündeki önemli maçlar öncesinde en iyi kadro kombinasyonuna ulaşma çabası kapsamında Raphinha, Vinícius ve Bruno Guimarães'i tutarak ilk on biri neredeyse tümüyle değiştirmeye yöneldiğini belirtiyor.