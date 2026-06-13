Brezilya teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda önümüzdeki saatlerde Fas ile oynanacak maç öncesinde Samba Takımı taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

Ancelotti, "X" ağındaki hesabında şunları yazdı: "Brezilya'nın başında Dünya Kupası'na ilk kez çıkmak büyük bir sorumluluk ve büyük bir onur. Bu anı sevinç ve coşkuyla yaşayacağız, çünkü bu benim kariyerimde çok özel bir aşama. Haydi Brezilya!"

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alıyor.

Ancelotti'nin kulüplerle dolu başarılarla dolu kariyerinde Brezilya'yı çalıştırmak ilk uluslararası deneyimi olacak ve bu nedenle Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkacak.



