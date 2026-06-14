Ancelotti: Fas karşısında iyi oynamadık... Dünya Kupası'nın kaderi ilk maçta belli olmaz

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının Fas ile berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'nın ilk maçla belirlenmediğini vurguladı ve turnuva ilerledikçe takımın performansının gelişeceğine olan tam güvenini dile getirdi.

Ancelotti, İspanyol "Marca" gazetesinde yer alan açıklamalarında, berabere kalınan maça ilişkin şu yorumda bulundu: "Bu sonuçtan memnunuz, kötü bir sonuç değil ve bir sonraki maçta mücadele edeceğiz. Dünya Kupası ilk maçta kazanılmaz. İlk maçta, birçok nedenden dolayı işler insanın istediği gibi gitmeyebilir, ancak ilerlememiz ve bir sonraki maça iyi hazırlanmamız gerekiyor."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz grup aşamasını geçmek ve zamanla daha iyi hale gelmek. Tamamen güvenim var. Futbolda her şeyin mükemmel gitmediğini düşünüyorum ve böyle bir durumda işleri düzeltmek için yapıcı eleştirilerde bulunmak gerekir. Bu yolun daha başındayız."

Teknik performansla ilgili olarak teknik direktör, "İlk yarıda iyi oynamadık, ancak ikinci yarıda iyileştik. Bazı fırsatlarımız oldu, ancak daha isabetli olmamız gerekiyor. Takım son dakikaya kadar mücadele etti ve olumlu olan şey, neyi iyileştirmemiz gerektiğinin tamamen açık olması. İki hazırlık maçında iyi yaptığımız şeyler ilk yarıda işe yaramadı. Daha dengeli ve hücumda daha agresif bir takım olmak için bunun üzerinde çalışmalıyız."

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior'un performansını değerlendiren Ancelotti, "Harika bir gol attı, her zaman tehlikeli bir oyuncu ve bence harika bir Dünya Kupası geçirmek için gerekli tüm özelliklere sahip" dedi.

Kadroda yapılan değişikliklere ilişkin olarak teknik direktör planını şöyle açıkladı: "Kadronun tamamından en iyi şekilde yararlanmam gerekiyor. Dün de söylediğim gibi, maçı bitirecek olan ilk 11 değil. Yedek olarak oyuna giren oyuncular da iyi oynadılar."

Öfkeli tepkilerle karşı karşıya kalan Ancelotti, eleştirilerle ilgili konuşmasını şöyle bitirdi: "Takım iyi oynamadığında eleştirileri kabul etmek gerekir. İlk 11'in özenle seçildiğini düşünüyorum, çünkü bunun üzerinde çalıştık. Eleştirilerin maça başlayan oyunculara yönelik olduğunu düşünmüyorum; eleştiriler ilk yarıda iyi oynamayan takıma yönelik."