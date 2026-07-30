Ancelotti'den çarpıcı itiraf: Dünya Kupası'na su molası yüzünden veda ettik

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Seleçao'nun 2026 Dünya Kupası'na Norveç maçının ikinci yarısındaki su molası yüzünden veda ettiğini düşünüyor.

Brezilya, Norveç'e 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti; böylece Samba ekibinin 2002'den bu yana ülkeye uzak kalan dünya şampiyonluğunu kazanamama senaryosu sürmüş oldu.

İtalyan teknik direktör, o anda (su molası sırasında) maçın gidişatını değerlendirirken belki de hata yaptığını, Brezilya Milli Takımı'nın maçın kontrolünü kaybettiğini düşündüğünü ve bu yüzden bir değişiklik yapmaya karar verdiğini itiraf etti.

Ancelotti, "ESPN" ağına verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Genel olarak bir yıl boyunca yapılan işin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Lojistik açıdan Brezilya Milli Takımı otel, stat ve antrenman sahası konusunda son derece organizeydi. Oyuncuların yıl boyunca gösterdiği performansın olumlu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kadroya çağrılan 26 oyuncunun orada bulunmaya en uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Ancak geçen yıl hazırlanan planın sakatlıklar nedeniyle biraz değiştiğini de göz önünde bulundurmamız gerektiği ortaya çıktı; çünkü mart ile Dünya Kupası arasındaki dönemde çok sayıda sakatlık yaşadık: Militao, Rodrygo, ardından Estevao sakatlandı, Dünya Kupası öncesinde Wesley sakatlandı ve Dünya Kupası sırasında Raphinha sakatlandı. Dolayısıyla plan biraz değişti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Dünya Kupası'nı Norveç karşısındaki su molası sırasında kaybettiğimizi düşünüyorum. Neden? Çünkü takım o ana kadar maçın gidişatına hâkimdi."

Şöyle ekledi: "Norveç'in topa sahip olduğu, hem de kendi sahasının yarısında çok fazla topa sahip olduğu da doğru... Norveç, İngiltere karşısında da aynı şekilde oynadı. Maçı kontrol ettiler, ama sonuçta İngiltere'yi yenebilirlerdi."

İtalyan teknik direktör şöyle belirtti: "Belki de hatam buradaydı; takımın maçın kontrolünü kaybettiğini düşündüm, oysa durum öyle değildi. Kadroda bazı değişiklikler yaptım, ardından Erling Haaland'ın golü sorunuyla karşılaştık. Dünya Kupası'nda, kalene 30. dakikada (ikinci yarıda) bir gol attıklarında bunu telafi etmek çok zor oluyor. Ama telafi etme fırsatımız da oldu."

Ancelotti, Neymar'ı maçın son dakikalarında oyuna dahil etme kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı; bunun takımın "dengesini bozduğu" söylendi. Yine de teknik direktör bu konuda herhangi bir pişmanlık duymuyor.

Eski Real Madrid teknik direktörü şunları söyledi: "Hayır, Neymar o anda oyuna girdiğinde, Ryan'ı çıkarıp Endrick'i sağ kanat olarak oyuna aldım; Neymar'ın o anda, 70. dakikada bir gol üretebileceğini ya da becerilerini gösterebileceğini düşünmüştüm. Japonya karşısında yapmayı planladığım şey buydu."

Şöyle devam etti: "Peki Japonya karşısında neden Gabriel Martinelli'yi oyuna dahil ettim? Çünkü takım maça tamamen hâkimdi. Japonya sadece kontrataklara dayanıyordu. Amaç gol atmak değildi; Japonya karşısında Neymar'ı uzatmalarda oyuna almayı düşünüyordum."

Şunları ekledi: "Maçın kontrolünü yeniden ele geçirmek için Neymar'ı biraz erken oyuna dahil ettim. Ardından ayrıca almanız gereken kararları da düşünmeniz gerekiyor... (Thomas) Tuchel'in çok sert eleştirilere maruz kaldığını söylediğini duydum, ve gerçek şu ki son derece zor bir karar vermeniz gerekiyor. Gerilimle dolu bir an ve her zaman doğru kararı vermiyorsunuz."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Neymar'ın oyuna dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum, o anda oyuna girmesi şarttı; çünkü iyi bir performans sergiliyordu, iyi antrenman yapmıştı ve iyi hazırlanmıştı. Sportif ruhu hoşuma gitti. Takıma yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak oyuna girmesiyle takımın yapısını değiştirmeye gerek yoktu."