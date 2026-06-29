Ancelotti: Casemiro’nun derslere ihtiyacı yok… Ve o galibiyet golünden emindim

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Pazartesi akşamı Houston Stadyumu'nda 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında Japonya'ya karşı elde edilen dramatik galibiyetin ardından büyük mutluluğunu dile getirdi.

Brezilya milli takımı, 1-0 gerideyken maçı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyete çevirdi ve uzatma dakikalarının 6. dakikasında attığı galibiyet golüyle, turnuvanın en heyecanlı maçlarından birinin ardından 16'lı turda yerini garantiledi.

Maç sonrası basın toplantısında Ancelotti şunları söyledi: "Bence eksiksiz bir maç oynadık. Japonya maça çok güçlü bir başlangıç yaptığı için bazı zorluklar yaşadık, ancak ikinci yarıda bu sorunların çoğunu aştık. Çok sayıda ileriye doğru pas yaptık ve başlangıçta boşluklar bulamasak da, devre arasından sonra bu sorunu çözdük."

Brezilya’nın başlangıçta orta sahada sayısal üstünlük sağlamaya çalıştığını, ancak Japonya’nın sıkı markajının bunu engellediğini ekleyen Ancelotti, yaptığı değişikliklerin daha fazla pas seçeneği yaratmayı amaçladığını açıkladı.

İtalyan teknik direktör şunları vurguladı: “Japonya çok organize ve son derece tehlikeli bir takım. Büyük bir galibiyete çok yaklaştılar; muazzam bir fiziksel güce ve harika teknik yeteneklere sahipler.”

Casemiro’yu savundu

Japonya’nın ilk golüyle ilgili olarak Ancelotti, Casemiro’yu suçlamayı reddetti ve şöyle dedi: “Casemiro ile gol hakkında konuşmadım, çünkü o işini mümkün olan en iyi şekilde yapıyor. Hepimiz hata yaparız ve kişisel görüşüme göre o pozisyonda bir hata yaptığını düşünmüyorum.”

İtalyan teknik direktör, zorlukların modern futbolun doğal bir parçası olduğunu vurguladı: "Bazı zorlukları atlatmamız gerekiyor; bugün kolay maç yok. Kendime her zaman bu gerçeği hatırlatıyorum ve Japonya karşısında yaşananlar da bir istisna değildi."

Neymar oyuna girmek üzereydi

Ancelotti, maç uzatmalara giderse Neymar’ı oyuna sokmayı düşündüğünü açıkladı ve şöyle dedi: "Uzatmalarda Neymar'ı sahaya sürmeyi düşünüyordum. Maçın zor geçeceğini biliyorduk, özellikle de güçlü sonuçlar alan bir rakibe karşı oynadığımız eleme turlarında. Gol atabileceğimizden emindim, ancak benim için en önemli şey, taktik düzenimizi kaybetmememizdi ve bence takım çok iyi bir iş çıkardı."

Ancelotti, Gabriel Martinelli’nin performansını överek, onun keskinliğinin maçın ritmini değiştirmede belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: “Martinelli, bir oyuncu olarak büyük bir keskinliğe sahip ve bu keskinliğiyle maçın gidişatını değiştirebiliyor. Baskısı mükemmeldi, Vinícius’un yanında açık bir oyun sergiledi ve ikisi de son derece güçlüydü.”

Casemiro, derslere ihtiyaç duymayan bir kaptan

Teknik direktör, konuşmasını Brezilyalı orta saha kaptanını bir kez daha överek tamamladı: “Kimse Casemiro’ya futbol oynamayı öğretemez. O gerçek bir kaptan ve kale önünde muhteşem yeteneklere sahip.”

Ve ekledi: “Sadece galibiyet golünü attığı için değil, doğası gereği harika bir oyuncu olduğu için de muhteşemdi. Premier Lig’de pek çok gol attı ve bugün gördüğümüz gibi kale önünde her zaman tehlikeli olabiliyor.”

Brezilya milli takımı, son 16 turunda Norveç ile Fildişi Sahili arasında oynanacak ve merakla beklenen son 32 turu maçının galibini bekliyor.