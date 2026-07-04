Ancelotti: Ben aptal değilim… Ve bana tavsiye verebilecek tek antrenör o

Brezilya milli takımının İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası sırasında antrenörlük yeteneklerini sorgulayan seslere tepki gösterdi.

İngiliz "Mirror" gazetesinin haberine göre, Ancelotti'nin bu tepkisi, Brezilya milli takımının Japonya'yı 2-1'lik ikna edici olmayan bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinin ardından maruz kaldığı eleştirilerin ardından geldi.

Brezilya milli takımı, ikinci yarıda Casemiro ve Arsenal'den Gabriel Martinelli'nin golleri sayesinde 1-0 geriden gelerek maçı kazanmayı başardı.

Sosyal medya üzerinden bir dizi takipçi, Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımının sergilediği performansı “hareketsiz” ve “tehlikeli” olarak nitelendirerek, bu tarzın Samba ekibinin turnuvadan elenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ancelotti, İspanya’da teknik direktörlük yaptığı dönemde “Godfather” lakabını kazanmış olmasıyla bilinen son derece sakin bir kişiliktir; nadiren sinirlerini kaybeder ve takımları da nadiren mağlup olur.

Ancak İtalyan teknik direktör, büyük yeteneklere sahip ancak zaman zaman dalgalı dönemler geçiren Brezilya milli takımından en iyi verimi alabilme yeteneği sorulduğunda rahatsız görünüyordu.

Takımıyla birlikte New York’ta Norveç ile oynayacakları 16 turu maçına hazırlanan Ancelotti, “İtalya’da derler ki, tüm erkekler teknik direktör olmak ister, tüm kadınlar ise mimar olmak ister” dedi.

Ve ekledi: “Futbolu anlıyor muyum bilmiyorum, ama bu konuda kimse beni yargılayamaz. Kesin olan tek şey, 1.400’den fazla maçta takımın başına geçtiğimdir.”

Şöyle devam etti: “Bu, futbolu anlamak için yeterli olmayabilir, ama kesinlikle büyük bir deneyimdir. Benden daha fazla maça çıkan tek bir kişi var, o da 2000’den fazla maça çıkan Alex Ferguson.”

Şöyle devam etti: “Herkesten tavsiye kabul ederim, ancak bana gerçekten tavsiye verebilecek tek kişi Alex Ferguson’dur.”

Son olarak şunları söyledi: “Bir dahi olmadığımdan %100 eminim, ama aynı zamanda bir aptal olmadığımdan da %100 eminim.”