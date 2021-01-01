Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla kariyer rekoruna koşuyor

Bordo-mavili formayla çıktığı 3 maçta 3 gol kaydeden Yunan futbolcu, kariyer rekorunu kırmaya çok yakın.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas rüzgârı esmeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadroya katılan Yunan yıldız, ayağının tozuyla son 3 galibiyette büyük rol oynadı.



Anastasios Bakasetas hangi takımlara gol attı?



İlk olarak Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde iç sahada Denizlispor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 61. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinin ilk metrelerinden sağ ayakla vuruşunu yaptı ve topu köşeye bıraktı. Bakasetas, söz konusu karşılaşmada takımının tek golünü kaydetmeyi başardı.



24. hafta karşılaşmasında, ağır zeminde Yeni Malatyaspor'a konuk olan bordo-mavililerde, rakibin kilidini açan gol 50. dakikada yine Yunan sol ayaktan geldi. Hem de yine sağ ayağı ile. Ekuban'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı orta sonrası topu ceza sahasının ilk metrelerinde kontrol eden Bakasetas, sert bir vuruş yaparak kaleci Abdulsamed'i avlamayı başardı.







Anastasios Bakasetas'tan 3 maçta 3 gol



Süper Lig'in 25. haftasında ise evinde Gaziantep FK'yi konuk eden bordo-mavililer, ilk yarıda rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. İkinci yarıda sahneye çıkan isim yine aynıydı. Savunma arkasına sarkan Flavio, Nwakaeme'nin şık pasında topu kafayla Bakasetas'a indirdi. Yunan yıldız, yine sağ ayağıyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Bakasetas böylelikle yeni takımıyla çıktığı 3 maçta da topu ağlara göndermeyi başarmış oldu.







Anastasios Bakasetas'ın rekor için 2 gole ihtiyacı var



Süper Lig'de ilk defa 3 maç üst üste rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki orta saha, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Geçtiğimiz sezon Alanya ekibinde 10 gol kaydeden Yunan oyuncu, bu rakamı şimdiden yakaladı. Sezonun ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor formasıyla 7 gol kaydeden yıldız futbolcu, Trabzonspor'da da 3 gol atarak 10 gole ulaştı.



Panionios formasıyla Yunanistan Ligi’nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor’da kıracak.





