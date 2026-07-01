Anass Salah-Eddine, PSV’nin teklifini reddetti ve yurtdışı macerasına tam gaz devam edecek

Anass Salah-Eddine, geleceği konusunda bir karar verdi. PSV gözlemcisi Rik Elfrink’e göre, sol bek kariyerine AS Roma’da devam edecek.

Salah-Eddine, 2024/25 sezonunun kış transfer döneminde 8,5 milyon euro karşılığında FC Twente'den AS Roma'ya transfer olmuştu.

Ancak Roma'da beklenen performansı gösteremedi ve bu nedenle PSV, sol bek oyuncuyu kiralamaya karar verdi. Eindhoven'da toplam 25 maçta forma giydi.

Özellikle Eylül ile Aralık arasındaki dönemde ilk 11'de yer aldı ve büyük bir etki yarattı. Sezon sonunda Eredivisie kupasını havaya kaldırdı.

PSV, 12 kez Fas milli forması giyen bu oyuncu için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahipti. Kulüp onu kadrosunda tutmak istiyordu, ancak oyuncunun başka bir yol seçtiğini görüyor.

Elfrink’e göre Salah-Eddine, Roma’da bu şansı sonuna kadar değerlendirmek istiyor. Eğer bu işe yaramazsa, Amsterdam doğumlu futbolcu için yine de yeni bir adım atılması söz konusu olacak.