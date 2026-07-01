Anas Jalal iyi bir karar verdi… FIFA, Almanya’nın iptal edilen golünün ardından Nagelsmann’ın öfkesine sert bir yanıt verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Almanya ile Paraguay arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili resmi bir açıklama yayınladı; Faslı hakem Jalal Jid, video yardım sistemini (VAR) inceledikten sonra Almanya milli takımının son dakikalarda attığı golü iptal etmişti; bu karar, teknik direktör Julian Nagelsmann'ı öfkelendirmişti.

Alman milli takımı, savunma oyuncusu Jonathan Tah’ın son dakikalarda kafayla attığı golün ardından çeyrek finale yükselmeyi garantilediğini düşünüyordu; ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girerek saha hakeminden görüntüyü ekranda incelemesini istedi.

İncelemenin ardından Faslı hakem, Alman savunma oyuncusu Valdemar Anton’un Paraguaylı kaleci Orlando Gil’i engellediği ve kalesini savunmasını engellediği gerekçesiyle golü iptal etti.

Almanya'nın penaltı atışlarında elenmesinin ardından Nagelsmann, bu kararı şiddetle eleştirdi ve golün iptal edilmesini “skandal” olarak nitelendirerek, takımının turu geçmeyi hak ettiğini savundu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina ise resmi bir açıklamayla hakem kararını savundu ve bu durumun turnuva başlamadan önce takımlara bildirilen talimatlara uygun olduğunu açıkladı.

İngiliz “Mirror” gazetesinin aktardığına göre Colina şunları söyledi: "Pozisyon almak başlı başına bir kural ihlali değildir, ancak hücum oyuncusu topa ilgi göstermeden, rakibin hareketini engellemek ve savunmasını önlemek gibi açık bir amaçla, kasıtlı olarak –her ne kadar hafif de olsa– hareket ederse, hakemler, gerektiğinde video teknolojisinin yardımıyla durumu titizlikle analiz etmek ve müdahale etmekle yükümlüdür."

Ve ekledi: "Bu durum, özellikle bu hareketin amacı rakip kalecinin kalesini savunmasını engellemek olduğunda geçerlidir. Teknik direktörlere ve oyunculara bu yönergeler önceden bildirilmiştir; bu nedenle hakemlerin bu tür faulleri cezalandırması onları şaşırtmamalıdır."

Almanya, penaltı atışlarında yenilerek turnuvaya 32'li turda veda etti. Bu, Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı atışları mağlubiyetiydi; Kai Havertz, Nico Foltmayr ve Jonathan Tah penaltılarını kaçırırken, Paraguay milli takımı ise Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini elde etti.

Paraguay milli takımı, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.