Anas El Ghazi'nin New York'ta sakladığı sır: Tebas bombayı patlattı, Perez zor durumda

İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas ile Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez arasındaki açık çatışma, kraliyet kulübünün FIFA'nın görsel-işitsel yayın haklarının bir bölümünü satma planından geri adım atma kararıyla ilgili bir açıklama yayınlaması ve aynı zamanda yatırım şirketi CVC ile İspanya Ligi arasındaki anlaşmayı eleştirmesinin ardından yeniden alevlendi.

Tebas, sosyal medya platformları üzerinden öfkeyle patladı ve Perez'e yönelik alaycı ve doğrudan bir göndermeyle "O kadar da muhteşem olmayan bir varlık" başlıklı sert bir tweet paylaşarak, kraliyet kulübünün mali danışmanı Faslı Anas El-Gari'yi ve Real Madrid yatırımlarıyla yakından bağlantılı Amerikan bankası JP Morgan'ı hedef alan şiddetli bir saldırı başlattı.

Sorularla dolu kışkırtıcı bir üslupla Tebas şunları söyledi: "Bu arada, cevap neden bu kadar uzun sürdü? Anas final maçı haftası boyunca New York'ta ne yapıyordu? Ve tıpkı Premier Lig'de olduğu gibi, JP Morgan bankasının bu operasyona da karışmış olması sadece bir tesadüf mü?" Bu, Amerikan bankacılık kuruluşunun finanse ettiği başarısız Avrupa Süper Ligi projesine açık bir göndermeydi.

Birlik başkanı, Real Madrid'in CVC anlaşmasıyla ilgili "anlatıyı yeniden şekillendirme" olarak nitelendirdiği tavrı reddederek, operasyonun tamamen gönüllü olduğunu, her kulübün katılma veya reddetme konusunda tam bir özgürlüğe sahip olduğunu vurguladı ve Real Madrid'in katılmamayı seçtiğini ve gelirlerinden tek bir euro dahi ayırmaya zorlanmadığını belirtti.

Açıklamasının en sert bölümünde Tebas, Real Madrid'in söyleminde "utanç verici çifte standart" olarak adlandırdığı durumu ifşa ederek şunları söyledi: "İlke basit görünüyor: Real Madrid özgürce katılmaya karar verdiğinde, bu bir modernizasyon ve mali strateji olarak görülüyor; ancak başka kulüpler özgürce katılmaya karar verdiğinde, bu bir yük olarak görülüyor."

Tebas, Real Madrid'in Birlik'e karşı tekrar tekrar açtığı hukuki anlaşmazlıklarla dalga geçerek bunları "hastalıklı bir takıntı" olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: "İspanya Ligi'ne ne büyük bir takıntı! Belki de bu, davaları ve şikâyetleri birbiri ardına, yıldan yıla kaybetmelerinden ve Birlik başkanını görevden almayı bile başaramayan şikâyetler sunmalarından kaynaklanıyordur."

Yıkıcı bir darbeyle Tebas, Perez'in futbolun geleceğine dair herhangi bir tartışmaya öncülük etme güvenilirliğini sorgulayarak şunları söyledi: "Üstün olmayan bu varlığın artık futbolun geleceği hakkında ders verecek büyük bir güvenilirliği kalmadı." Ardından Avrupa Süper Ligi projesinin başarısızlığını sert bir alaycılıkla hatırlattı: "Futbol iflas etmiş olduğu için Premier Lig'in bizi kurtarması gerektiği zamanları hatırlıyor musunuz? Ne büyük bir vizyon!"

Bu yeni çatışma, iki adam arasındaki uzun sözlü ve hukuki karşılaşmalar dizisine bir başka bölüm daha ekliyor. Yakın zamanda sona erecek gibi görünmeyen bu çekişme, İspanyol futbolu içinde oyunun geleceği ve yönetimine dair birbirine zıt iki vizyon arasındaki derin bölünmeyi yansıtıyor.