ANALİZ | Galatasaray altyapısının kare ası

Galatasaray altyapısının en potansiyelli yıldızları Süleyman Luş, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve Bartuğ Elmaz'ı yakından tanıyalım.

ANALİZ | Burakhan Işık (@burakhanisik) & Burak Özgül (@burakozgl)

, yaz transfer döneminde kadrosunu şampiyonluk yolunda yeni hamlelerle güçlendirirken, geçmiş dönemde Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Ozan Kabak gibi isimleri çıkaran sarı-kırmızılı altyapı işlemeye devam ediyor. 7 senedir adeta Florya’da yatıp kalkan ve Galatasaray altyapısını çok yakından takip eden oyuncu gözlemcisi Burak Özgül ile birlikte, altyapının gelecek yıllarda hem A Takım’a hem de dünya futboluna sunması beklenen genç yeteneklerini konuştuk.

"Süleyman, Saracchi ile forma rekabetine girebilir"

Burakhan Işık: Galatasaray'ın 19 yaşındaki sol beki Süleyman Luş, aynı zamanda sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri. Oyun görüşünün üst düzey olduğunu düşünüyorum. Sen bize Süleyman'ı nasıl anlatırsın?

Burak Özgül: Genelde altyapılarda sol bek oyuncuları çok zor bulunur ancak Galatasaray’ın en büyük şanslarından biri, Süleyman’a sahip olması. En büyük özelliği, oyunu çok iyi okuyabilmesi. Teknik ve ileri çıkışları gayet iyi bir oyuncu. Genelde 3-5-2’nin sol beki olarak 100 metrelik koridoru iyi kullanabiliyor. Ancak Süleyman’ın savunma konusunda bazı eksikleri var. Mükemmel bir sol bek olabilmesi için, savunma yönünü geliştirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana da bu konuda adımları olduğunu söyleyebilirim. Süleyman aynı zamanda sol kanatta da oynayabiliyor ve bazı maçlarda denenmiş bir oyuncu. Süleyman topla ilişkisi iyi, forvet oyuncularının nerede pozisyon aldığını görebilen, iyi bir sol bek.

Daha fazla takım

Burakhan Işık: Peki herkesin daha iyi anlayabilmesi için, Süleyman'ı hangi oyuncuya benzetebiliriz?

Burak Özgül: Süleyman’ı oyun kurulumu anlamında biraz Mariano, koridor kullanımı açısından da biraz Alex Telles gibi özetleyebiliriz.

Burakhan Işık: Sence Süleyman, Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda yer bulabilir mi?

Burak Özgül: Süleyman Luş’un yeteneklerine çok güveniyorum. A Takım’da Saracchi ile forma rekabetine girebilecek bir oyuncu. Ancak bunun için vücudunun üst kısmı gibi, bacaklarını da geliştirmesi gerekiyor.

"Ali Yavuz Kol bir sistem oyuncusu"

Burakhan Işık: Galatasaray'ın 19 yaşındaki golcüsü Ali Yavuz Kol da Adem Büyük'ün takımdan ayrılmasıyla birlikte artık rotasyona yazabildiğimiz isimlerden bir tanesi. Fiziksel özellikleriyle öne çıkan Ali Yavuz, geçtiğimiz sezonu Tarsus İdman Yurdu'nda geçirdi ve hem hücumun en ucunda hem de kanatta çok iyi diyebileceğimiz süreler aldı. Ali Yavuz'un en iyi oynadığı bölge neresi?

Burak Özgül: Ali Yavuz’un sistem oyuncusu olduğunu düşünüyorum. ’in 4-4-2’sinde Griezmann ne kanat oyuncusu ne de tam olarak bir forvetti ancak öndeki ikilide Costa’nın yanında oynuyordu. Ali Yavuz da önde oynayan ancak biraz daha özgürlük isteyen bir oyuncu. Üst vücudu o kadar gelişti ki her türlü rakibine karşı üstünlük kurabiliyor. Topla dönüşlerinde direkt kaleye gidebilen bir oyuncu. Ancak Ali Yavuz maç içerisinde 60. ve 70. dakikalardan sonra kopmalar yaşayabiliyor. Üst üste 2 maç iyiyse, 3. maçında aynı performansı sergileyemeyebiliyor.

"Emin Bayram'ı Ozan Kabak'ın önünde görüyorum"

Burakhan Işık: Belki de bu oyuncuların arasında en çok izlediğimiz ve gözümüzün önünde olan isim, 17 yaşındaki Emin Bayram. Ankaragücü karşısında hem kaptanlık pazubendini koluna takan hem de 90 dakika sahada kalan Emin Bayram için herkesin beklentisi bu sezon alacağı sürelerin artması. Sen Emin'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?

Burak Özgül: Emin Bayram’ın Marcao ile Luyindama’nın bir tık gerisinde ancak Ahmet Çalık’ın önünde olduğunu düşünüyorum. Stoperlerin seçiminde biri pasör ve biri kesici olacak şekilde seçilir ki birbirlerinin açığını kapatabilsinler. Ancak Emin Bayram bu iki özelliğin ortak kesişim kümesi gibi. Emin Bayram’ın yeteneklerinin Ozan Kabak’tan daha önde olduğunu düşünüyorum. Alt yaş takımlarında da her zaman takım arkadaşlarını rahatlatan bir oyuncuydu. Çok karakterli bir futbolcu.

Burakhan Işık: Emin Bayram, Ankaragücü maçının ardından ‘hız’ konusunda bazı eleştiriler almıştı. Sen ne düşünüyorsun?

Burak Özgül: Emin’i ilk kez izleyenler, onun yavaş olduğunu düşünüyor. Ancak oyuncu pozisyon almasını çok iyi bilen bir stoper. Emin Bayram’ın doğru oyun bilgisi, onu yavaş gösterebiliyor olabilir.

"Bartuğ'nun kariyerinin uzun süreceğini düşünmüyorum"

Burakhan Işık: Sana son olarak yeteneklerinin dünya çapında olduğunu düşündüğüm, 17 yaşındaki bir ismi sormak istiyorum; Bartuğ Elmaz.

Burak Özgül: Ben de Bartuğ’nun kariyerinin Türkiye’de çok uzun süreceğini düşünmüyorum. A Takım’da oynadıktan sonra Avrupa’nın 5 büyük liginin yolunu tutabilir. Normalde ön libero oynayan ancak 6 numarada da derin oyun kurucu özellikleri taşıyan bir oyuncu. Kesici değil ancak geriden oyunu çok iyi kuruyor. Tempolu ve ileri çıkışları çok iyi.

Haberin devamı aşağıda

Burakhan Işık: Bartuğ ile Emin senelerdir birlikte oynuyorlar. Bu ikilinin uyumu, A Takım'da da sürer mi?

Burak Özgül: Bartuğ ve Emin birlikte oynadıklarında sanki telepatiyle anlaşıyorlar. İkisi de birbirlerine göre çok iyi pozisyon alabiliyor. Ancak Bartuğ’nun A Takım için biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum. Pandemi süreci boyunca sürekli spor salonundaydı, fiziksel olarak geliştirmeye devam ediyor. Ben bu gelişimini sürdürdüğünde A Takım’da ilk 11’e ilk yazıalcak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Savunma yönünü biraz daha geliştirebilir. Sürekli oyunu daha iyi nasıl kurabilirim diye düşünüyor. Oyun aklı çok yüksek bir oyuncu. Alt yaş takımlarında arkadaşları oyun sıkıştığında sürekli topu Bartuğ’ya atarak onun oyunu rahatlatmasını bekliyorlar.