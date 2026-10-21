Bu akşam Allianz Arena'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında oynanan ve Bayern Münih ile konuğu Arsenal'ı karşı karşıya getiren karşılaşmada alınan (2-2)'lik beraberlik büyük ölçüde adil bir sonuçtu; ayrıca her iki takımın ortak bir olumlu yönünü de ortaya koydu: kadro derinliği ve eksiklikleri telafi edebilme kabiliyeti.

Bayern cephesinde, Fransız yıldız Michael Olise'in ceza nedeniyle yokluğunun, her zamanki gibi güçlü bir görüntü sergileyen ve pek çok fırsat üreten Bavyera hücum hattına büyük bir olumsuz etkisi olmadı; her ne kadar son vuruşlarda zaman zaman isabet eksikliği göze çarpsa da.

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Joshua Kimmich'in - babasının vefatı nedeniyle - yokluğu da Bavyera devinin orta sahasında bir boşluk bırakmadı; zira hem Aleksandar Pavlovic hem de Tom Bischof, özellikle ağır toplardan oluşan bir orta sahaya sahip rakibin zorluğu karşısında iyi bir performans ortaya koydu.

Keza Kompany'nin Luis Diaz yerine Alphonso Davies'i sol kanatta oynatma tercihi de boşa çıkmadı; Kanadalı oyuncu ev sahibi takımın ilk golünü kaydederek Bavyera takımında bu mevki için mevcut seçenekler arasına adını yazdırdı.

Diğer tarafta ise - Piero Hincapie, Christos Tzolis ve William Saliba'dan sakatlık nedeniyle yoksun olan - Arsenal, eksikliklerden etkilenmiş görünmedi; hatta yıldızı Bukayo Saka'nın 10. dakikadaki sakatlığı ve erken oyundan çıkışı bile İngiliz takımının, Bavyera savunmasına sürekli tehlike oluşturan yedek oyuncu Eberechi Eze aracılığıyla (1-0) öne geçmesine engel olamadı.

Kompany'nin pragmatizmi

Teknik direktörlere gelince, Vincent Kompany bir kez daha gerçekçi davranabildiğini ve gerektiğinde, özellikle Arsenal gibi birinci sınıf rakipler karşısında yöntemlerini çeşitlendirebildiğini kanıtladı.

Bundesliga şampiyonu ilk yarıyı görece temkinli oynadı, daha çok kontra ataklara yaslandı ve bu da ona Davies aracılığıyla (1-1)'lik beraberlik golünü getirdi.

Ancak Bayern ikinci yarıda - özellikle ilk yarım saatinde - farklı bir yüzle sahaya çıktı; topa hâkim oldu ve Arsenal kalesini defalarca tehdit ederek Harry Kane'in kullandığı bir penaltıyla öne geçmeyi başardı. Son dakikalarda ise Arteta ve oyuncuları dengelerini yeniden kurmayı başardı ve Declan Rice'ın golü sayesinde Münih'ten değerli bir puanla ayrıldılar.

Topa Arsenal sahip oldu, Bayern daha tehlikeliydi

İstatistikler cephesinde ise Arsenal, Bayern Münih'in %46'sına karşılık topa %54 oranında sahip oldu ve Alman takımının 13 şutuna karşılık 14 şut çekti; ancak iki taraf da üst direk ve direkler arasına isabet eden şutlarda beşer isabetle eşit kaldı.

En belirgin fark ise beklenen gollerde ortaya çıkıyor; Bayern'in fırsatlarının değeri 2,51 beklenen gole ulaşırken Arsenal'da bu rakam 1,40'tı. Bavyera takımı konuk ekibin ceza sahasında topa 29 kez dokunurken Londra takımı için bu sayı 21 oldu.

Arsenal 502 pas yaparken Bayern 433 pas yaptı; ev sahibi takım 15 faul yaparken Arsenal 6 faul işledi.



